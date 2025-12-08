Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

México
/ 8 diciembre 2025
    Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos
    Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó. FOTO: REFORMA

Es un proyecto al que el Gobierno tiene que estar subsidiando y que, aunque ha tenido tendencias de crecimiento en el movimiento de pasajeros, al paso que va le tomaría entre 10 y 20 años para ser rentable

A dos años de su inauguración, el subsidio federal a la operación del Tren Maya equivale a 10 veces su ingreso por venta de boletos y souvenirs.

“Visto desde un punto de vista financiero, es un proyecto perdedor, pues en 2024 reportó 275 millones de pesos en ventas de boletos y souvenirs, pero sus gastos operativos fueron por 2 mil 837 millones de pesos, es decir, 10 veces sus ingresos”, explicó Gerardo Herrera, experto en negocios de la Universidad Iberoamericana.

TE PUEDE INTERESAR: Arresta migración de EU a Mauricio Quintanilla propietario de TUM

“¿Qué negocio se sostiene cuando sus ventas son entre 2 y 10 por ciento de sus gastos operativos?”, cuestionó Herrera sobre el tren que fue impulsado y lanzado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador como un proyecto que reivindicaría el rezago económico y social del sureste mexicano.

Se trata de un proyecto al que el Gobierno tiene que estar subsidiando y que, aunque ha tenido tendencias de crecimiento en el movimiento de pasajeros, al paso que va le tomaría entre 10 y 20 años para ser rentable.

$!Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

“Y en todo ese tiempo se le tendrá que meter dinero, y mucho dinero.”No hay que olvidar que la presente Administración tiene poco dinero, y que el Tren ande acumulando pérdidas de 2 mil 500 millones de pesos por año, si lo multiplicamos por 10 años, son 25 mil millones de pesos”, expresó.

Para Carlos Barreda, especialista en el sector ferroviario, uno de los retos más importantes que enfrenta el Tren Maya en el mediano y largo plazo es justificar los subsidios que recibe de la Federación para operar.

Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.

Temas


4T
Ley De Ingresos
Tren Maya

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum volvió a llamar la atención internacional al portar un vestido morado con flores violetas y detalles verdes durante su visita al Kennedy Center en Washington.

Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas
Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL
Una advertencia de tsunami se muestra en una televisión en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025, después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón; se emitió una alerta de tsunami.

Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami
Durante seis años en dicha institución, Alejandro Gertz Manero no hizo públicos sus bienes patrimoniales, al igual que otros 12 funcionarios de la fiscalía.

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero
Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.

Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

Bancos en México cerrarán el 12 y 25 de diciembre. Descubre alternativas seguras para retirar, depositar o pagar sin sucursal y evita contratiempos en la temporada navideña.

Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?
El exfutbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco volvió a generar controversia tras agredir al exportero de Chivas Sergio Hernández durante un partido de leyendas en McAllen, Texas.

Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)
Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, desafiando directamente el acuerdo previamente aprobado entre Netflix y la compañía.

Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix