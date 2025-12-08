Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos
COMPARTIR
TEMAS
Es un proyecto al que el Gobierno tiene que estar subsidiando y que, aunque ha tenido tendencias de crecimiento en el movimiento de pasajeros, al paso que va le tomaría entre 10 y 20 años para ser rentable
A dos años de su inauguración, el subsidio federal a la operación del Tren Maya equivale a 10 veces su ingreso por venta de boletos y souvenirs.
“Visto desde un punto de vista financiero, es un proyecto perdedor, pues en 2024 reportó 275 millones de pesos en ventas de boletos y souvenirs, pero sus gastos operativos fueron por 2 mil 837 millones de pesos, es decir, 10 veces sus ingresos”, explicó Gerardo Herrera, experto en negocios de la Universidad Iberoamericana.
TE PUEDE INTERESAR: Arresta migración de EU a Mauricio Quintanilla propietario de TUM
“¿Qué negocio se sostiene cuando sus ventas son entre 2 y 10 por ciento de sus gastos operativos?”, cuestionó Herrera sobre el tren que fue impulsado y lanzado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador como un proyecto que reivindicaría el rezago económico y social del sureste mexicano.
Se trata de un proyecto al que el Gobierno tiene que estar subsidiando y que, aunque ha tenido tendencias de crecimiento en el movimiento de pasajeros, al paso que va le tomaría entre 10 y 20 años para ser rentable.
“Y en todo ese tiempo se le tendrá que meter dinero, y mucho dinero.”No hay que olvidar que la presente Administración tiene poco dinero, y que el Tren ande acumulando pérdidas de 2 mil 500 millones de pesos por año, si lo multiplicamos por 10 años, son 25 mil millones de pesos”, expresó.
Para Carlos Barreda, especialista en el sector ferroviario, uno de los retos más importantes que enfrenta el Tren Maya en el mediano y largo plazo es justificar los subsidios que recibe de la Federación para operar.
Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.