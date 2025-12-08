$!Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

A dos años de su inauguración, el subsidio federal a la operación del Tren Maya equivale a 10 veces su ingreso por venta de boletos y souvenirs.

“Visto desde un punto de vista financiero, es un proyecto perdedor, pues en 2024 reportó 275 millones de pesos en ventas de boletos y souvenirs, pero sus gastos operativos fueron por 2 mil 837 millones de pesos, es decir, 10 veces sus ingresos”, explicó Gerardo Herrera, experto en negocios de la Universidad Iberoamericana.

“¿Qué negocio se sostiene cuando sus ventas son entre 2 y 10 por ciento de sus gastos operativos?”, cuestionó Herrera sobre el tren que fue impulsado y lanzado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador como un proyecto que reivindicaría el rezago económico y social del sureste mexicano.

Se trata de un proyecto al que el Gobierno tiene que estar subsidiando y que, aunque ha tenido tendencias de crecimiento en el movimiento de pasajeros, al paso que va le tomaría entre 10 y 20 años para ser rentable.