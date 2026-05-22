Frenan importaciones en aduana de Tuxpan por no renovar permiso clave de la ANAM

De acuerdo con fuentes consultadas por Grupo REFORMA, la terminal TPT —Tuxpan Port Terminal— perdió temporalmente la autorización necesaria para realizar maniobras de revisión física de mercancías seleccionadas en “rojo” por el sistema aduanero.

Un problema administrativo entre la Terminal de Contenedores de Tuxpan y la Agencia Nacional de Aduanas de México ( ANAM ) mantiene frenadas las revisiones aduanales de importación en el puerto veracruzano, genera riesgo de sanciones para importadores y provoca cobros de almacenaje por retrasos originados por la propia terminal, según fuentes portuarias.

Las fuentes señalaron que el problema comenzó a notificarse oficialmente desde esta semana, luego de reuniones entre operadores del puerto y autoridades aduaneras locales.

Según la explicación recibida por los usuarios del puerto, la terminal no renovó a tiempo una autorización emitida por la ANAM para efectuar maniobras dentro del recinto fiscalizado durante los reconocimientos aduaneros .

"Se trata de una autorización que no tiene renovada la terminal. Esa autorización la emite la Agencia Nacional de Aduanas para que puedan hacer precisamente maniobras en los reconocimientos aduaneros" , indicó una fuente portuaria.

En el comercio exterior mexicano, cuando un contenedor cruza el módulo automatizado de selección aduanera puede recibir “verde”, que permite su liberación, o “rojo”, que obliga a la revisión física de las mercancías.

En esos casos, la terminal debe proporcionar personal, montacargas y maniobras para abrir el contenedor, desconsolidar la carga y permitir la inspección de la autoridad. Pero actualmente esa operación permanece suspendida.

El problema amenaza con generar un cuello de botella logística en uno de los puertos estratégicos del Golfo de México . Tuxpan se consolidó en años recientes como uno de los puertos de mayor crecimiento para carga contenerizada e importaciones industriales dirigidas al centro del país, particularmente por su cercanía con el Valle de México y los corredores fabricantes del Bajío.