Frenan intermediarios en ruta del aguacate

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Frenan intermediarios en ruta del aguacate
    CIUDAD DE MÉXICO. 07AGOSTO2026.- En la Central de Abastos de la Ciudad de México se espera un excedente de aguacates, así como también una baja en su precio. Estados unidos no permitirá la exportación de este producto. FOTO: .COM VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Se suma a las acciones emprendidas para reforzar el control sobre una industria afectada por extorsiones y violencia

El Gobierno federal prohibió la participación de acopiadores, comercializadores y maquiladores en el traslado de aguacate destinado a la exportación, como parte de un nuevo esquema para rastrear la fruta directamente desde los huertos hasta las empacadoras.

La medida se suma a las acciones emprendidas para reforzar el control sobre una industria afectada por extorsiones y violencia, principalmente en Michoacán, y sometida recientemente a nuevas exigencias en materia laboral, ambiental y sanitaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/firma-claudia-sheinbaum-acuerdos-para-garantizar-seguridad-y-produccion-de-aguacate-DM23856306

El acuerdo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) establece que, para exportar a Estados Unidos, la fruta deberá provenir exclusivamente de huertos certificados e inscritos en el nuevo Sistema Informático de Trazabilidad de Aguacate de Exportación (SITAEX).

“No están permitidos los envíos de aguacate a través de acopiadores, comercializadores y maquiladores a los empaques con fines de exportación a los Estados Unidos de América, por lo que el abastecimiento de las empacadoras deberá ser directamente de huertas certificadas”, señala.

La restricción también alcanzará a las exportaciones dirigidas a otros países con los que México tenga un Plan de Trabajo o que hayan establecido requisitos fitosanitarios para recibir el producto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-anticipa-certificado-del-imss-obligatorio-para-exportar-aguacate-IA23769724

El SITAEX comenzará a funcionar el 31 de diciembre y concentrará el registro de las huertas certificadas, la estimación y seguimiento de las cosechas, así como la condición fitosanitaria de los huertos y su producción.

El sistema contará con ubicación georreferenciada en tiempo real y se convertirá en la fuente oficial de información para verificar el cumplimiento de los requisitos para movilizar dentro del País el aguacate destinado al mercado internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


comercio
aguacate

Localizaciones


Michoacán
México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
true

51 años de VANGUARDIA: Resistir y persistir
true

Trump está cometiendo el mismo error que condenó a Biden
NosotrAs: ¿Tenemos que desnudarnos para estar en una sala de museo?

NosotrAs: ¿Tenemos que desnudarnos para estar en una sala de museo?

Explorar productos locales e incorporar nuevos sabores y texturas en la cocina incentiva hábitos alimenticios más saludables.

10 frutas y verduras de otoño que los expertos en nutrición aman
FOTO: CORTESÍA

Banxico y CNBV: pagos con tarjeta ante el verdadero reto de la interoperabilidad
Este día, domingo 4 de octubre, el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas originando lluvias intensas.

Continuarán lluvias intensas por Frente Frío #1 en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y otros estados de México
Invitación. Octubre llega a Saltillo con una cartelera que combina conciertos, festivales, teatro y experiencias especiales para celebrar Halloween.

Agenda de octubre en Saltillo: Alejandro Sanz, Pepe Madero, Julión, Lumina Nights y más
Apuesta. ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’ revisita los códigos del cine slasher desde una mirada contemporánea.

Recomendación de cine en casa: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’