Legisladores del PRI tiran agua sucia en oficinas de Movimiento Ciudadano

Un grupo de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudió a las instalaciones de Movimiento Ciudadano (MC) para arrojar agua sucia. El acto se realizó como una forma de protesta por los desacuerdos políticos alrededor de la crisis de agua que afecta a la población.

El coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, difundió un video del incidente en su cuenta de X y rechazó las acciones de los priistas. El dirigente aseguró que tirar agua sucia no resuelve el desabasto ni la mala calidad del suministro. Además, acusó al PRI de convertir un problema real de la ciudadanía en un espectáculo político.

PROTESTAS Y DISPÚTAS POR LA CRISIS DEL AGUA

La problemática del agua ha generado reclamos y movilizaciones en distintas regiones del país. En las últimas semanas, ciudadanos han reportado fallas en el suministro y la llegada de agua contaminada a sus hogares.