Legisladores del PRI tiran agua sucia en oficinas de Movimiento Ciudadano

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    Legisladores del PRI tiran agua sucia en oficinas de Movimiento Ciudadano
    Legisladores del PRI tiran agua sucia en oficinas de Movimiento Ciudadano VANGUARDIA

Jorge Álvarez Máynez critica el acto en medio de la crisis hídrica y lo califica como un “espectáculo político”.

Un grupo de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudió a las instalaciones de Movimiento Ciudadano (MC) para arrojar agua sucia. El acto se realizó como una forma de protesta por los desacuerdos políticos alrededor de la crisis de agua que afecta a la población.

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El coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, difundió un video del incidente en su cuenta de X y rechazó las acciones de los priistas. El dirigente aseguró que tirar agua sucia no resuelve el desabasto ni la mala calidad del suministro. Además, acusó al PRI de convertir un problema real de la ciudadanía en un espectáculo político.

PROTESTAS Y DISPÚTAS POR LA CRISIS DEL AGUA

La problemática del agua ha generado reclamos y movilizaciones en distintas regiones del país. En las últimas semanas, ciudadanos han reportado fallas en el suministro y la llegada de agua contaminada a sus hogares.

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El conflicto entre ambos partidos refleja la contienda por la narrativa sobre el desabasto de agua. Mientras el PRI culpa a los gobiernos de Movimiento Ciudadano por la falta de atención a las redes de agua, la dirigencia de MC afirma que la oposición busca lucrar con la necesidad de la gente sin proponer soluciones a la infraestructura hídrica.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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