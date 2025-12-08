Fuego arrasa con seis tejabanes en García, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Seis tejabanes y dos corrales de madera fueron consumidos por el fuego en García, Nuevo León, reportó Protección Civil del estado.

En los hechos que se registraron poco después de las 23:00 horas del domingo no se reportaron personas ni animales lesionados.

TE PUEDE INTERESAR: Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo

Los sucesos ocurrieron en el cruce de las calles Chiapas Heróico y Emiliano Zapata en la colonia Avance Popular en el referido ayuntamiento.

Al arribar al lugar, elementos de PCNL confirmaron que se trató de un incendio en unos tejabanes en donde seis quedaron consumidos en su totalidad, así como dos corrales de madera.

Se descartaron personas lesionadas, así como animales.

En el lugar se trabajó en conjunto con Protección Civil de García y Bomberos Nuevo León y se logró contener el incendio y realizar los trabajos de rescoldeo.