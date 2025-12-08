Fuego arrasa con seis tejabanes en García, Nuevo León

8 diciembre 2025
    Fuego arrasa con seis tejabanes en García, Nuevo León
    Protección Civil de Nuevo León atendió un incendio nocturno que arrasó con tejabanes y corrales en la colonia Avance Popular, sin reportar personas ni animales heridos Foto: cortesía

Elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaron para controlar el incendio que consumió tejabanes y corrales en García, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Seis tejabanes y dos corrales de madera fueron consumidos por el fuego en García, Nuevo León, reportó Protección Civil del estado.

En los hechos que se registraron poco después de las 23:00 horas del domingo no se reportaron personas ni animales lesionados.

Los sucesos ocurrieron en el cruce de las calles Chiapas Heróico y Emiliano Zapata en la colonia Avance Popular en el referido ayuntamiento.

Al arribar al lugar, elementos de PCNL confirmaron que se trató de un incendio en unos tejabanes en donde seis quedaron consumidos en su totalidad, así como dos corrales de madera.

Se descartaron personas lesionadas, así como animales.

En el lugar se trabajó en conjunto con Protección Civil de García y Bomberos Nuevo León y se logró contener el incendio y realizar los trabajos de rescoldeo.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

