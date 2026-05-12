Fuertes lluvias provocan inundaciones y activan alerta púrpura en alcaldías de CDMX

Las intensas lluvias registradas la noche de este lunes 11 de mayo provocaron inundaciones, encharcamientos severos y afectaciones viales en distintas zonas del sur y poniente de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras, donde autoridades capitalinas activaron la alerta púrpura debido a las precipitaciones torrenciales. Las lluvias también generaron complicaciones en vialidades principales, vehículos atrapados y movilización de cuerpos de emergencia en diversas zonas de la capital y parte del Estado de México.

CLARA BRUGADA INFORMA ACTIVACIÓN DE ALERTA PÚRPURA La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó a través de redes sociales que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó el nivel de alerta meteorológica. “La SGIRPC actualizó su alerta por lluvias a púrpura en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan”, publicó la mandataria capitalina. Asimismo, señaló que todos los equipos de emergencia permanecían en alerta y que la atención a reportes ciudadanos se mantenía a través del número de emergencias 911.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ALERTA PÚRPURA? La alerta púrpura representa el nivel máximo de riesgo dentro del sistema de alertamiento por lluvias implementado en la Ciudad de México. Este nivel se activa cuando existen precipitaciones torrenciales con potencial de provocar inundaciones súbitas, afectaciones graves a la circulación vehicular, corrientes de agua peligrosas y caída de árboles, ramas o anuncios espectaculares.

ACTIVAN ALERTA ROJA EN MILPA ALTA Además de la alerta púrpura en cuatro alcaldías, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta roja en Milpa Alta debido a la persistencia de lluvias intensas. Las autoridades estimaron acumulados de lluvia de entre 50 y 70 milímetros en estas zonas durante la noche y madrugada. BAJOPUENTE DE PICACHO-AJUSCO, ENTRE LOS PUNTOS MÁS AFECTADOS POR LA LLUVIA EN CDMX Uno de los puntos con mayores afectaciones fue el bajopuente de la carretera Picacho-Ajusco, donde una pipa quedó atrapada por los altos niveles de agua acumulada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxiliaron al conductor de la unidad y lo trasladaron a una zona segura para evitar riesgos mayores derivados de la inundación. Ante las afectaciones, fueron activados seis equipos de bombeo en cárcamos con capacidad conjunta de 500 litros para acelerar el desalojo del agua acumulada. La Secretaría de Gestión Integral del Agua explicó que los equipos utilizados corresponden a bombas fijas instaladas en plantas de bombeo para incrementar la velocidad de desfogue hacia Periférico Sur.

SE REGISTRAN ENCHARCAMIENTOS Y CALLES INUNDADAS EN DIVERSAS ZONAS La fuerte precipitación también impactó zonas cercanas al Estadio Banorte, donde automovilistas reportaron circulación lenta y acumulaciones importantes de agua. A través de redes sociales y grupos vecinales comenzaron a difundirse reportes de calles completamente inundadas en diversas colonias. Vecinos señalaron que la calle Conkal, entre Cancún y Kinchil, quedó anegada al grado de impedir el paso vehicular. Asimismo, se reportó un automóvil atrapado en la calle Izamal, entre Sinanché y Chemax, donde habitantes solicitaron apoyo de servicios de emergencia. En Cuajimalpa también se reportaron severas inundaciones en la zona conocida como “El Cacalote”, donde el nivel del agua cubrió parte de la vialidad y complicó el tránsito.

AUTORIDADES TRABAJAN EN DESAZOLVE Y RESCATE DE AUTOMOVILISTAS De acuerdo con reportes del C5 y Protección Civil, las alcaldías Tlalpan y Álvaro Obregón registraron algunos de los encharcamientos más severos de la noche. Las autoridades desplegaron brigadas para realizar labores de desazolve de coladeras obstruidas por basura y apoyar en el rescate de automovilistas atrapados por los altos niveles de agua. La circulación en vialidades principales como Periférico y Picacho-Ajusco presentó importantes afectaciones durante varias horas debido a las precipitaciones.

PERSISTIRÁN LAS LLUVIAS ESTE MARTES EN CDMX La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las lluvias continuarán durante este martes 12 de mayo. El pronóstico contempla ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas zonas de la capital. Las autoridades prevén una temperatura máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 15 grados.

Protección Civil recomendó a la población evitar cruzar zonas inundadas, mantenerse atentos a los avisos oficiales y retirar basura de las coladeras para facilitar el drenaje pluvial.

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