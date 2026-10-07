Fuerza Aérea Mexicana adquiere segundo avión C-130J Super Hercules; Embajada de EU destaca alianza

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    Fuerza Aérea Mexicana adquiere segundo avión C-130J Super Hercules; Embajada de EU destaca alianza
    Avión C-130J Super Hercules de la Fuerza Aérea Mexicana Embajada de E.U en México

La compra a Lockheed Martin refuerza los vínculos comerciales y la cooperación en seguridad regional entre ambas naciones.

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) sumó a su flota militar un segundo avión C-130J Super Hercules, una de las aeronaves de transporte más modernas del mundo. La compra fue celebrada por la Embajada de Estados Unidos en México como un avance estratégico para ambas naciones.

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La Embajada estadounidense destacó que esta transacción fortalece la relación bilateral. De acuerdo con la representación diplomática, la adquisición incrementa el comercio defensivo y consolida la cooperación en materia de seguridad regional.

El avión fue fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin. Este modelo de transporte pesado destaca por su alta capacidad de carga, eficiencia en el consumo de combustible y rendimiento en misiones de auxilio a la población civil o traslado de tropas.

México se consolida como el primer país de América Latina en operar la versión extendida C-130J-30. Esta variante mide 4.6 metros más que los modelos tradicionales y permite transportar hasta 20 toneladas de carga o más de 120 pasajeros.

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La adquisición forma parte del plan de modernización de la defensa nacional. Con este paso, la Fuerza Aérea Mexicana renueva gradualmente sus aviones antiguos para mantener sus operaciones tácticas y de ayuda humanitaria con tecnología de última generación.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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