Fuerza Aérea Mexicana adquiere segundo avión C-130J Super Hercules; Embajada de EU destaca alianza
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La compra a Lockheed Martin refuerza los vínculos comerciales y la cooperación en seguridad regional entre ambas naciones.
La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) sumó a su flota militar un segundo avión C-130J Super Hercules, una de las aeronaves de transporte más modernas del mundo. La compra fue celebrada por la Embajada de Estados Unidos en México como un avance estratégico para ambas naciones.
La Embajada estadounidense destacó que esta transacción fortalece la relación bilateral. De acuerdo con la representación diplomática, la adquisición incrementa el comercio defensivo y consolida la cooperación en materia de seguridad regional.
El avión fue fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin. Este modelo de transporte pesado destaca por su alta capacidad de carga, eficiencia en el consumo de combustible y rendimiento en misiones de auxilio a la población civil o traslado de tropas.
México se consolida como el primer país de América Latina en operar la versión extendida C-130J-30. Esta variante mide 4.6 metros más que los modelos tradicionales y permite transportar hasta 20 toneladas de carga o más de 120 pasajeros.
La adquisición forma parte del plan de modernización de la defensa nacional. Con este paso, la Fuerza Aérea Mexicana renueva gradualmente sus aviones antiguos para mantener sus operaciones tácticas y de ayuda humanitaria con tecnología de última generación.