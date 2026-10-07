Fuerza Aérea Mexicana adquiere segundo avión C-130J Super Hercules; Embajada de EU destaca alianza

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) sumó a su flota militar un segundo avión C-130J Super Hercules, una de las aeronaves de transporte más modernas del mundo. La compra fue celebrada por la Embajada de Estados Unidos en México como un avance estratégico para ambas naciones.

La Embajada estadounidense destacó que esta transacción fortalece la relación bilateral. De acuerdo con la representación diplomática, la adquisición incrementa el comercio defensivo y consolida la cooperación en materia de seguridad regional.

El avión fue fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin. Este modelo de transporte pesado destaca por su alta capacidad de carga, eficiencia en el consumo de combustible y rendimiento en misiones de auxilio a la población civil o traslado de tropas.