¿Fuerzas de EE.UU en México? Exjefe de la DEA resalta polémica encuesta; mexicanos votan a favor

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ¿Fuerzas de EE.UU en México? Exjefe de la DEA resalta polémica encuesta; mexicanos votan a favor
    Imagen generada por IA sobre la detención de Rubén Rocha Moya a mano de fuerzas federales de EE.UU X

Derek Maltz compartió una encuesta donde la mayoría de mexicanos respalda que fuerzas especiales estadounidenses intervengan y capturen a políticos corruptos.

El exdirector de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Derek Maltz, generó polémica en redes sociales al difundir los resultados de una encuesta sobre la seguridad en México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-abre-debate-en-redes-por-anexion-de-mexico-a-eu-planteada-por-trump-BA23456700

Anteriormente ya había compartido a través de su cuenta oficial de X, una imagen generada por IA donde fuerzas federales estadounidenses capturaban al político Rubén Rocha Moya.

¿QUÉ DICE LA ENCUESTA SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU EN MÉXICO?

La encuesta fue publicada originalmente por el empresario y exsubsecretario de Turismo mexicano, Simón Levy. Según los resultados, la mayoría de los participantes votó a favor de que militares estadounidenses intervengan en suelo mexicano para detener a políticos vinculados con la corrupción y juzgarlos en Estados Unidos.

Al compartir la publicación, Maltz señaló que estos datos reflejan el cansancio de un sector de la ciudadanía frente a la impunidad y el crimen organizado.

TENSIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS POR LA SOBERANÍA NACIONAL

La difusión del estudio ocurre en un momento de constante tensión diplomática entre ambos países. Mientras diversos sectores políticos en EE. UU. proponen el uso de sus fuerzas armadas para combatir a los cárteles del narcotráfico, el gobierno mexicano rechaza rotundamente la medida.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/donald-trump-lanza-critica-a-europa-se-estan-matando-ustedes-mismos-LA23454791

Las autoridades de México han reiterado que la presencia de tropas extranjeras en el país violaría categóricamente la soberanía nacional y la independencia.

“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió la presidenta en su cuenta oficial de X hace unos días.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Internacional
Política

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


Dea

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Se observa una vista general de la escuela afectada por un ataque el 28 de febrero, en la ciudad de Minab, en el sur de Irán.

Guerra y clima

true

Luis Fernando Salazar: la amenaza morenista
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una declaración a la prensa en la sede de la UE en Bruselas, el miércoles 2 de septiembre de 2026.

¿Estará Europa tan mal preparada como estaba Ucrania?
Cuando sus hijos ya están utilizando un móvil los padres deben orientarlos y educarlos en el buen uso del dispositivo.

El primer celular de mi hijo: ¿cual es la edad más idónea para darle uno?
La reducción de la jornada laboral obligará a las empresas a ajustar sus procesos y registros.

Jornada laboral de 40 horas: las 3 dudas que deben resolver las empresas
Secreto. La cantante ha mantenido buena parte de su vida personal lejos de los reflectores, pese a su constante presencia en los escenarios.

Lady Gaga sorprende al mundo: aseguran que... ¡ya nació su primer hijo!
Joe Burrow, Lamar Jackson, Aaron Rodgers, Jalen Hurts y Josh Allen protagonizan el primer domingo de la temporada 2026 de la NFL.

NFL Semana 1: horarios y dónde ver los 13 partidos del arranque de la Temporada 2026
Lando Norris superó por 11 milésimas a Kimi Antonelli y se convirtió en el primer piloto en conseguir la pole position en el Madring.

Norris conquista Madrid por 11 milésimas; Checo clasifica 19 en el GP de España