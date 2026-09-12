¿Fuerzas de EE.UU en México? Exjefe de la DEA resalta polémica encuesta; mexicanos votan a favor
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Derek Maltz compartió una encuesta donde la mayoría de mexicanos respalda que fuerzas especiales estadounidenses intervengan y capturen a políticos corruptos.
El exdirector de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Derek Maltz, generó polémica en redes sociales al difundir los resultados de una encuesta sobre la seguridad en México.
Anteriormente ya había compartido a través de su cuenta oficial de X, una imagen generada por IA donde fuerzas federales estadounidenses capturaban al político Rubén Rocha Moya.
¿QUÉ DICE LA ENCUESTA SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU EN MÉXICO?
La encuesta fue publicada originalmente por el empresario y exsubsecretario de Turismo mexicano, Simón Levy. Según los resultados, la mayoría de los participantes votó a favor de que militares estadounidenses intervengan en suelo mexicano para detener a políticos vinculados con la corrupción y juzgarlos en Estados Unidos.
Al compartir la publicación, Maltz señaló que estos datos reflejan el cansancio de un sector de la ciudadanía frente a la impunidad y el crimen organizado.
TENSIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS POR LA SOBERANÍA NACIONAL
La difusión del estudio ocurre en un momento de constante tensión diplomática entre ambos países. Mientras diversos sectores políticos en EE. UU. proponen el uso de sus fuerzas armadas para combatir a los cárteles del narcotráfico, el gobierno mexicano rechaza rotundamente la medida.
Las autoridades de México han reiterado que la presencia de tropas extranjeras en el país violaría categóricamente la soberanía nacional y la independencia.
“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió la presidenta en su cuenta oficial de X hace unos días.