Sheinbaum presume reducción de 49% en homicidios dolosos entre 2024 y 2026

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    Sheinbaum presume reducción de 49% en homicidios dolosos entre 2024 y 2026
    El gobierno federal atribuye los resultados a la estrategia de seguridad y programas enfocados en jóvenes. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum aseguró que los homicidios dolosos disminuyeron 49% en México entre 2024 y 2026. La estrategia incluye Guardia Nacional y programas sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el país registra una disminución histórica en materia de seguridad. Durante una edición de La Mañanera del Pueblo enfocada en resultados contra la violencia, la mandataria afirmó que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 49% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

De acuerdo con las cifras preliminares presentadas por el gabinete de seguridad, el promedio diario pasó de 86.9 asesinatos en septiembre de 2024 a 44.3 en mayo de este año. La presidenta calificó los números como “muy buenos” y sostuvo que reflejan el impacto de las acciones implementadas por su administración en coordinación con fuerzas federales y estatales.

“La reducción de homicidios dolosos hasta lo que va de mayo, de septiembre a la fecha, es de 49%, 49%”, expresó Sheinbaum frente a las gráficas oficiales mostradas en Palacio Nacional. El anuncio se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la agenda política y de seguridad en México.

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GOBIERNO COMPARA RESULTADOS CON SEXENIOS ANTERIORES

Durante la exposición también se presentaron comparativas sobre el comportamiento de los homicidios en administraciones pasadas. Según los datos oficiales, en el sexenio de Felipe Calderón el promedio diario de asesinatos aumentó 148%, mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto subió 42%.

En contraste, la administración de Andrés Manuel López Obrador habría registrado una reducción de 9% en este delito, de acuerdo con las estadísticas difundidas por el gobierno federal. Para el actual sexenio de Sheinbaum, las cifras preliminares muestran una baja de 44% entre 2024 y 2026, pasando de 91.7 homicidios diarios a 51.2.

La presidenta sostuvo que estos resultados son consecuencia de una estrategia basada no solo en operativos de seguridad, sino también en la atención a las causas sociales de la violencia. Entre las prioridades mencionadas destacó el fortalecimiento de programas dirigidos a jóvenes para evitar que sean reclutados por grupos delictivos.

GUARDIA NACIONAL Y MARINA REFUERZAN ESTRATEGIA

La presentación contó con la participación de integrantes clave del gabinete de seguridad. Estuvieron presentes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

También acudieron el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, y Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cada dependencia explicó parte de las acciones implementadas durante los últimos meses para contener la violencia en distintas regiones del país.

Sheinbaum adelantó que la Secretaría de la Defensa Nacional continuará fortaleciendo la presencia y capacidades de la Guardia Nacional, mientras que la Marina expondrá nuevas acciones relacionadas con aseguramientos de droga, decomisos y operativos estratégicos en puertos y zonas prioritarias.

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DATOS CURIOSOS

• El promedio diario de homicidios en México superó los 100 casos durante algunos periodos entre 2019 y 2020.

• La estrategia de seguridad del actual gobierno mantiene el enfoque de “atención a las causas” iniciado en el sexenio anterior.

Omar García Harfuch es uno de los funcionarios con mayor presencia mediática dentro del gabinete de seguridad federal.

• La Guardia Nacional fue creada oficialmente en 2019 y actualmente cuenta con presencia en las 32 entidades del país.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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