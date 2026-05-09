Plantea SNTE adelantar inicio del próximo ciclo escolar

CDMX .-Si se adelanta el cierre del ciclo escolar 2025-2026, el siguiente curso debería arrancar un mes antes, propuso el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda. De visita en Coahuila, llamó a garantizar que el aprendizaje no se vea mermado por modificaciones en el calendario escolar.

”Lo que sí tiene que cuidarse mucho es que, si se adelantara el fin del ciclo escolar, que pudiera recuperarse en el próximo ciclo: en lugar de entrar el primero de septiembre, entrar el 7 o el 14 de agosto”, declaró. Propuso que el arranque del siguiente ciclo escolar se aproveche para actividades de fortalecimiento del aprendizaje y de los conocimientos, así como recuperar lo que se pueda perder por las actividades que conlleva el Mundial de futbol.

LUNES PRESENTARÁN NUEVA PROPUESTA El lunes se reunirán los secretarios de Educación locales para presentar una propuesta de modificación al calendario escolar de educación básica, adelantó el titular de Educación Pública, Mario Delgado. Al respecto, Cepeda, senador por Coahuila, aseguró que la autoridad educativa tiene facultad de hacer las modificaciones, en tanto estas sean respetuosas de los derechos de los maestros.

El sindicato indicó, a través de un comunicado, que el compromiso es con la educación de calidad y con el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

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