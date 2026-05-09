Plantea SNTE adelantar inicio del próximo ciclo escolar

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Plantea SNTE adelantar inicio del próximo ciclo escolar
    Alfonso Cepeda propuso que el arranque del siguiente ciclo escolar se aproveche para actividades de fortalecimiento del aprendizaje. FOTO: Cuartoscuro Rogelio Morales Ponce

El secretario general llamó a garantizar que el aprendizaje no se vea mermado por modificaciones en el calendario escolar

CDMX .-Si se adelanta el cierre del ciclo escolar 2025-2026, el siguiente curso debería arrancar un mes antes, propuso el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda.

De visita en Coahuila, llamó a garantizar que el aprendizaje no se vea mermado por modificaciones en el calendario escolar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/balacera-en-tepito-deja-dos-muertos-y-al-menos-cuatro-personas-heridas-DP20587127

”Lo que sí tiene que cuidarse mucho es que, si se adelantara el fin del ciclo escolar, que pudiera recuperarse en el próximo ciclo: en lugar de entrar el primero de septiembre, entrar el 7 o el 14 de agosto”, declaró.

Propuso que el arranque del siguiente ciclo escolar se aproveche para actividades de fortalecimiento del aprendizaje y de los conocimientos, así como recuperar lo que se pueda perder por las actividades que conlleva el Mundial de futbol.

LUNES PRESENTARÁN NUEVA PROPUESTA

El lunes se reunirán los secretarios de Educación locales para presentar una propuesta de modificación al calendario escolar de educación básica, adelantó el titular de Educación Pública, Mario Delgado.

Al respecto, Cepeda, senador por Coahuila, aseguró que la autoridad educativa tiene facultad de hacer las modificaciones, en tanto estas sean respetuosas de los derechos de los maestros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/recula-sep-sobre-ajuste-en-ciclo-escolar-habra-nueva-reunion-y-se-define-el-lunes-sep-HA20575525

El sindicato indicó, a través de un comunicado, que el compromiso es con la educación de calidad y con el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Copa Mundial de la FIFA
Sindicatos

Localizaciones


CDMX
Coahuila

Personajes


Claudia Sheinbaum
Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


SEP
SNTE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Sujetos armados dispararon contra una vivienda presuntamente relacionada con Rubén Rocha Moya en la colonia Las Quintas de Culiacán

Reportan ataque armado contra presunta casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán
Cambios. Mariana Rodríguez y Samuel García anunciaron que esperan a su tercera hija antes de finalizar el año.

Bromea Samuel García con que tendrá de nuevo otra niña
Asistentes marchan para impulsar Ley Vicente por caso de Roxana ‘N’

Ley Vicente busca prevenir la perspectiva de género en juicios familiares, tras caso de Roxana ‘N’
Balacean residencia en la colonia Las Quintas, Culiacán

Seguridad Pública confirma balacera en contra de residencia de Rocha Moya; no hay heridos.

El mayor número de ataques lo concentran Sinaloa y Guanajuato.

En México, 22 buscadoras fueron asesinadas en los últimos 15 años; más de la mitad eran mamás
En resumen

En resumen
El combate al tráfico de drogas se ha vuelta una prioridad para la administración de Donald Trump.

Insiste Donald Trump: ‘Los cárteles gobiernan México’
El Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, reiteró que el ciclo escolar de educación básica cierra el próximo 5 de junio.

Mario Delgado insiste en cierre de ciclo escolar el 5 de junio, pero revisarán fecha de regreso a clases