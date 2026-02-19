Garantizan Fuerzas Armadas la soberanía de México: Claudia Sheinbaum

México
/ 19 febrero 2026
    Garantizan Fuerzas Armadas la soberanía de México: Claudia Sheinbaum
    Sheinbaum dijo que el contexto económico internacional pone en riesgo la soberanía de los países. TOMADA DE VIDEO

En el marco del 113 aniversario del Ejército Mexicano, la Presidenta dijo que es clave para que México decida su destino con independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, ante las presiones del exterior y desafíos geopolíticos, las Fuerzas Armadas son vitales para que México decida su destino con independencia y soberanía.

Sheinbaum presidió la ceremonia en el marco del 113 aniversario del Ejército Mexicano y, en su mensaje, ligó el origen de la institución con la defensa de la soberanía y la voluntad popular frente a injerencias externas.

“Hoy que vivimos en un mundo complejo donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones”.

Desde Puebla, la mandataria federal señaló que, en el contexto de incertidumbre internacional, el papel del Ejército también es político-institucional en defensa de la autodeterminación.

“En ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia”, expresó.

Recordó que el origen de la institución se remonta al golpe de Estado de 1913 y la intervención extranjera que acompañó a ese episodio.

“La soberanía no es una consigna abstracta. Es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones”, señaló.

Sheinbaum destacó además las funciones actuales de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, infraestructura y atención a emergencias.

“El Ejército mexicano no sólo defiende fronteras. También apoya la seguridad pública y construye futuro”, indicó.

Reconoció a los ingenieros militares, que participan en obras estratégicas como aeropuertos, hospitales y proyectos ferroviarios, así como con apoyo en desastres naturales.

“Soldados rescatan, distribuyen, reconstruyen, no preguntan de dónde proviene quien necesita ayuda”, agregó.

“La nación y el pueblo de México reconoce su entrega, reconoce su valor y reconoce su lealtad”, concluyó.

