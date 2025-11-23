Pemex niega injerencia con Directivos de Miss Universo ni con triunfo de Fátima Bosch

El reinado de la tabasqueña Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha comenzado con turbulencias, la mexicana ha sido señalada como una “falsa ganadora” y que obtuvo el título por medio de un conflicto de interés y falta de transparencia debido a un contrato empresarial entre el padre de la reina de belleza y el dueño de la organización. Todo comenzó cuando un ex jurado de Miss Universo 2025, Omar Harfouch afirmó renunció al certamen, debido a la existencia de una “votación secreta” para preseleccionar a las 30 finalistas; así como que el triunfo de Bosch estuvo pactado.

En sus publicaciones en Instagram destacó que Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universo (MUO) tuvo "negocios" con Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y asesor del Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción. Las especulaciones aumentaron cuando Pemex realizó una publicación felicitando a Fátima, por parte de la "familia petrolera" a la hija de "nuestro compañero Bernardo Bosch Hernández". NIEGAN INJERENCIA CON MUO Ante las especulaciones, la empresa estatal negó relación con la Rocha; aclaró que Pemex firmó en febrero de 2023 un contrato por 11 meses con el consorcio integrado por Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur (empresas del dueño de Miss Universo), pero actualmente no mantiene ninguna relación contractual vigente con dichas compañías.

Por lo que aclararon que "no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo". "Pemex reitera su compromiso en el cumplimiento de las acciones que refuercen la ética e integridad de sus trabajadores, así como, la lucha contra la corrupción al interior de la institución", concluye el comunicado de la empresa estatal. CONTRATOS PEMEX-ROCHA El documento al que tuvo acceso el medio de comunicación El Universal detalla que el contrato 640853806 fue adjudicado mediante licitación pública a un consorcio encabezado por Servicios PJP4 de México (empresa líder) y Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Rocha Cantú. El contrato contempla la construcción de ductos terrestres para recolección y transporte de hidrocarburos en la Zona Sur de Pemex, además de obras de infraestructura y pruebas de seguridad industrial. Parte de los anexos fue testada por seguridad nacional y por secreto comercial, según la petrolera. El consorcio también debe instalar sistemas anticorrosión, señalización e instrumentación de monitoreo, y construir accesos y oficinas administrativas conforme a la normatividad ambiental. La empresa de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, recibió en 2023 un contrato por 745.6 millones de pesos con Pemex. Ese mismo año, el padre de la reina del mundo, Bernardo Bosch Hernández, era directivo de la petrolera, aunque no formaba parte del área que intervino en la adjudicación.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Por otro lado, en 2019, Bosch Hernández era gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex cuando la Secretaría de la Función Pública detectó que había recibido 6.5 millones de pesos entre 2011 y 2015, una cifra superior a lo que oficialmente debía percibir. La dependencia lo inhabilitó por 10 años, en un proceso que involucró también a otros funcionarios de distintas áreas gubernamentales. En aquel momento, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, confirmó que la empresa debía acatar la resolución. Bosch Hernández impugnó la sanción ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en 2020 la anuló y ordenó su reinstalación. Desde octubre pasado funge como subdirector de Seguridad y Salud en la petrolera. RAÚL ROCHA Y MUO Por su parte, Raúl Rocha Cantú tomó el control de Miss Universo en medio de la crisis financiera de JKN Global Group, la firma tailandesa que había adquirido la franquicia un año antes. Ya dirigía Miss Universo México, pero la reestructuración y los problemas de liquidez de la empresa asiática permitieron que, a finales de 2023, adquiriera 50% de la organización. En 2024, el empresario oficializó su entrada como copropietario y posteriormente como presidente de Miss Universo.