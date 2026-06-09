Genera polémica juez de NL tras fallos beneficiosos a ‘El Betito’ y ‘El Titán’

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    Genera polémica juez de NL tras fallos beneficiosos a ‘El Betito’ y ‘El Titán’
    El juez federal de Nuevo León, Mario Jorge Melo Cardoso, acumula severas críticas tras emitir fallos que beneficiaron a presuntos líderes del crimen organizado y el huachicoleo. REFORMA
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Juez federal en Nuevo León desata polémica por fallos beneficiados a “El Betito” (Cártel del Golfo) y al “El Titán” (Cártel del Noreste)

Mario Jorge Melo Cardoso, juez primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, acumula fallos polémicos que han beneficiado a personajes señalados por las autoridades federales como integrantes del crimen organizado.

José Antonio Cortés Huerta, “Titán”, detenido por huachicoleo; Mario Alberto Cárdenas Medina, “El Betito”, sobrino del capo Osiel Cárdenas, exlíder del Cártel del Golfo; y Raúl Rocha Cantú, investigado por delincuencia organizada y huachicol, fueron beneficiados con resoluciones del juzgador.

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Según el currículum publicado en la página del Órgano de Administración Judicial, Melo Cardoso es juez de Distrito desde febrero de 2019 y ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial Federal.

El viernes pasado le otorgó una suspensión de plano al “Titán”, de 39 años, detenido en la colonia Portal del Huajuco en mayo e identificado por el Gobierno federal como líder de una célula afín al Cártel del Noreste relacionada con el huachicoleo. Con esta suspensión, el acusado salió el sábado de prisión y seguirá su proceso penal en el Hospital Universitario, tras alegar que presenta serias complicaciones de salud.

Según sus abogados, padece problemas cardiacos y un cuadro clínico grave que incluiría probable rabdomiólisis, hipertensión arterial y riesgo de insuficiencia renal aguda. Sin embargo, fuentes federales consultadas señalaron que cuando Cortés ingresó a prisión no presentaba problemas de salud, y que se encuentra en forma porque practicaba deporte. Debido a esto, atribuyeron su traslado al hospital a una estrategia legal de su defensa para buscar su liberación.

Por otra parte, el pasado 3 de junio se publicó que Melo Cardoso le otorgó una suspensión definitiva a “El Betito”, por lo que también quedó en libertad luego de haber sido detenido en diciembre pasado en el sur de Monterrey. Fuentes señalaron que con esa suspensión también fueron liberados otros dos hombres detenidos junto a “El Betito”: su compadre Raúl Ramírez y su presunto lugarteniente Kevin Alberto Castro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-presenta-solicitud-de-juicio-politico-contra-samuel-garcia-ante-el-congreso-de-nuevo-leon-JC21238919

Asimismo, el 19 de diciembre pasado, el juez otorgó una suspensión al regiomontano Rocha Cantú —accionista mayoritario del certamen Miss Universo, expropietario del Casino Royale y quien tiene un proceso abierto ante la FGR por delincuencia organizada y huachicol— que frenó temporalmente la revocación del beneficio de testigo colaborador y la privación de su libertad. Sin embargo, cuatro días después le negó la suspensión definitiva, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal le echara abajo la suspensión provisional.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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