Genera polémica juez de NL tras fallos beneficiosos a ‘El Betito’ y ‘El Titán’

José Antonio Cortés Huerta, “Titán”, detenido por huachicoleo; Mario Alberto Cárdenas Medina, “El Betito”, sobrino del capo Osiel Cárdenas, exlíder del Cártel del Golfo; y Raúl Rocha Cantú, investigado por delincuencia organizada y huachicol, fueron beneficiados con resoluciones del juzgador.

Mario Jorge Melo Cardoso, juez primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León , acumula fallos polémicos que han beneficiado a personajes señalados por las autoridades federales como integrantes del crimen organizado.

Según el currículum publicado en la página del Órgano de Administración Judicial, Melo Cardoso es juez de Distrito desde febrero de 2019 y ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial Federal.

El viernes pasado le otorgó una suspensión de plano al “Titán”, de 39 años, detenido en la colonia Portal del Huajuco en mayo e identificado por el Gobierno federal como líder de una célula afín al Cártel del Noreste relacionada con el huachicoleo. Con esta suspensión, el acusado salió el sábado de prisión y seguirá su proceso penal en el Hospital Universitario, tras alegar que presenta serias complicaciones de salud.

Según sus abogados, padece problemas cardiacos y un cuadro clínico grave que incluiría probable rabdomiólisis, hipertensión arterial y riesgo de insuficiencia renal aguda. Sin embargo, fuentes federales consultadas señalaron que cuando Cortés ingresó a prisión no presentaba problemas de salud, y que se encuentra en forma porque practicaba deporte. Debido a esto, atribuyeron su traslado al hospital a una estrategia legal de su defensa para buscar su liberación.

Por otra parte, el pasado 3 de junio se publicó que Melo Cardoso le otorgó una suspensión definitiva a “El Betito”, por lo que también quedó en libertad luego de haber sido detenido en diciembre pasado en el sur de Monterrey. Fuentes señalaron que con esa suspensión también fueron liberados otros dos hombres detenidos junto a “El Betito”: su compadre Raúl Ramírez y su presunto lugarteniente Kevin Alberto Castro.