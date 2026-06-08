Morena presenta solicitud de juicio político contra Samuel García ante el Congreso de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Morenistas presentaron una solicitud de juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante el Congreso del estado por presuntos actos de corrupción y triangulación de recursos públicos. Encabezados por Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, senadores, diputados locales y aspirantes a la gubernatura acudieron a la Oficialía de Partes del Legislativo, este lunes.

La solicitud de juicio político contra el jefe del ejecutivo estatal la realizaron en calidad de ciudadanos. “La ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos y las instituciones tienen la obligación de actuar cuando existen indicios de posibles actos de corrupción”, informó Alcocer. Los morenistas buscan que se investiguen a fondo los posibles actos de corrupción relacionados con la triangulación de recursos públicos.

La solicitud de juicio político se desprende de información pública e investigaciones periodísticas que apuntan a qué empresas contratistas de Nuevo León habrían recibido recursos públicos y posteriormente transferido cantidades millonarias a despachos ligados con la familia del mandatario estatal. Sin embargo, Alcocer destacó que la denuncia no constituye una sentencia anticipada contra el Gobernador, sino que busca activar los mecanismos de rendición de cuentas.

Precisó que parte de los recursos podrían tener un origen federal por lo que ya se presentó también una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Acudieron junto con Alcocer, Alejandro Murat, Andrés Mijes, Clara Luz Flores Judith Díaz y Tatiana Clouthier, entre otros.

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