Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

En redes sociales, nuevamente, se ha destacado que el grupo de protesta ‘La Generación Z’ ha convocado una nueva marcha de protesta en las calles de la capital mexicana.

Las protestas de ‘La Generación Z’ se han vuelto virales por el uso, adaptado, del icono de calavera del manga y anime One Piece, para sus marchas. Otra de sus características es autoproclamarse como una agrupación de jóvenes en protesta, teniendo en cuenta que su nombre hace alusión al lapso generacional en el que nacieron, presuntamente desde 1995 y el 2010.

Previamente, el 15 de noviembre, realizaron su primera protesta organizada en la Ciudad de México. Aunque la postura de la convocatoria proclamó ser una marcha pacifica, el saldo del evento terminó en 100 heridos y al menos 20 personas detenidas. Esto tras confrontaciones con los elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Para la nueva marcha, las redes sociales de ‘La Generación Z’ convocó a la gente a manifestarse el 14 de diciembre, aproximadamente un mes después de la primera marcha formal.