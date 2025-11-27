Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

México
/ 27 noviembre 2025
    Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre
    Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre FOTO: CUARTO OSCURO | Fernando Carranza García

Aunque el anuncio de una nueva protesta ha circulado en diferentes plataformas, todavía no se especifican detalles de agrupación

En redes sociales, nuevamente, se ha destacado que el grupo de protesta ‘La Generación Z’ ha convocado una nueva marcha de protesta en las calles de la capital mexicana.

Las protestas de ‘La Generación Z’ se han vuelto virales por el uso, adaptado, del icono de calavera del manga y anime One Piece, para sus marchas. Otra de sus características es autoproclamarse como una agrupación de jóvenes en protesta, teniendo en cuenta que su nombre hace alusión al lapso generacional en el que nacieron, presuntamente desde 1995 y el 2010.

Previamente, el 15 de noviembre, realizaron su primera protesta organizada en la Ciudad de México. Aunque la postura de la convocatoria proclamó ser una marcha pacifica, el saldo del evento terminó en 100 heridos y al menos 20 personas detenidas. Esto tras confrontaciones con los elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Para la nueva marcha, las redes sociales de ‘La Generación Z’ convocó a la gente a manifestarse el 14 de diciembre, aproximadamente un mes después de la primera marcha formal.

Sin embargo, los organizadores todavía no han dado una hora exacta, ni locación para la siguiente protesta. Se ha destacado que la afinidad de la marcha tiene el objetivo de exigir justicia y seguridad, al igual que rechazar la corrupción, la violencia y la impunidad política.

Se ha reportado que la convocatoria será nacional, por lo que invita a los jóvenes de otros estados marchar de manera paralela en sus respectivas entidades.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

