Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre
Aunque el anuncio de una nueva protesta ha circulado en diferentes plataformas, todavía no se especifican detalles de agrupación
En redes sociales, nuevamente, se ha destacado que el grupo de protesta ‘La Generación Z’ ha convocado una nueva marcha de protesta en las calles de la capital mexicana.
Las protestas de ‘La Generación Z’ se han vuelto virales por el uso, adaptado, del icono de calavera del manga y anime One Piece, para sus marchas. Otra de sus características es autoproclamarse como una agrupación de jóvenes en protesta, teniendo en cuenta que su nombre hace alusión al lapso generacional en el que nacieron, presuntamente desde 1995 y el 2010.
Previamente, el 15 de noviembre, realizaron su primera protesta organizada en la Ciudad de México. Aunque la postura de la convocatoria proclamó ser una marcha pacifica, el saldo del evento terminó en 100 heridos y al menos 20 personas detenidas. Esto tras confrontaciones con los elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Para la nueva marcha, las redes sociales de ‘La Generación Z’ convocó a la gente a manifestarse el 14 de diciembre, aproximadamente un mes después de la primera marcha formal.
Sin embargo, los organizadores todavía no han dado una hora exacta, ni locación para la siguiente protesta. Se ha destacado que la afinidad de la marcha tiene el objetivo de exigir justicia y seguridad, al igual que rechazar la corrupción, la violencia y la impunidad política.
Se ha reportado que la convocatoria será nacional, por lo que invita a los jóvenes de otros estados marchar de manera paralela en sus respectivas entidades.