Se centra el debate en redes sociales por la marcha de la Generación Z

La Marcha Nacional de la Generación Z, realizada el 15 de noviembre en más de 50 ciudades del país, no solo ocupó las calles: también dominó la conversación digital durante toda la semana, convirtiéndose en el principal eje del debate público en la red social X, de acuerdo con el análisis sociométrico de MW Group correspondiente del 13 al 19 de noviembre.

El reporte muestra que la marcha detonó un aumento de 81 por ciento en las menciones relacionadas con agitación civil, superando por amplio margen a otros temas de riesgos políticos. En la conversación, las posturas se polarizaron entre quienes respaldaron la movilización juvenil y quienes cuestionaron su legitimidad.

Según el estudio, 34.3 por ciento de los mensajes denunciaron agresiones contra manifestantes por parte de policías y grupos de choque; mientras que 17.8 por ciento compartió imágenes y videos de las protestas bajo consignas como “Fuera Morena”, “Narcoestado” y “Revocación”. Otro 15.5 por ciento responsabilizó al gobierno federal por la crisis de violencia que motivó la marcha.