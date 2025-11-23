Se centra el debate en redes sociales por la marcha de la Generación Z

México
/ 23 noviembre 2025
    Se centra el debate en redes sociales por la marcha de la Generación Z
    La manifestación del pasado 15 de noviembre provocó polémica en las redes sociales, derivado de un alto contenido político. Foto: Cuartoscuro

La discusión pública en X se polarizó con las posturas en torno a la manifestación del pasado 15 de noviembre

La Marcha Nacional de la Generación Z, realizada el 15 de noviembre en más de 50 ciudades del país, no solo ocupó las calles: también dominó la conversación digital durante toda la semana, convirtiéndose en el principal eje del debate público en la red social X, de acuerdo con el análisis sociométrico de MW Group correspondiente del 13 al 19 de noviembre.

El reporte muestra que la marcha detonó un aumento de 81 por ciento en las menciones relacionadas con agitación civil, superando por amplio margen a otros temas de riesgos políticos. En la conversación, las posturas se polarizaron entre quienes respaldaron la movilización juvenil y quienes cuestionaron su legitimidad.

Según el estudio, 34.3 por ciento de los mensajes denunciaron agresiones contra manifestantes por parte de policías y grupos de choque; mientras que 17.8 por ciento compartió imágenes y videos de las protestas bajo consignas como “Fuera Morena”, “Narcoestado” y “Revocación”. Otro 15.5 por ciento responsabilizó al gobierno federal por la crisis de violencia que motivó la marcha.

En contraste, 6.8 por ciento de la conversación descalificó la movilización, acusando a los jóvenes de ser “manipulados” o “pagados por el PRIAN”, incluso difundiendo presuntos contratos vinculados con uno de los organizadores. También hubo burlas hacia las denuncias de uso de gas lacrimógeno y mensajes que compararon la marcha con movimientos internacionales, calificándola como un “montaje”.

El análisis identifica además contenidos de apoyo directo a los asistentes: 3.7 por ciento defendió su derecho a manifestarse sin represión, y otro porcentaje similar destacó gestos como la invitación que algunos manifestantes hicieron a granaderos para unirse a la protesta.

La presencia de sectores como personal de salud —que exhibió fallas en el sistema y desabasto de medicamentos— también se reflejó en el debate, así como la exigencia de justicia por el caso de Carlos Manzo.

MW Group concluye que, más allá de la asistencia en las calles, la marcha se convirtió en un campo de disputa narrativa que evidencia el creciente peso político de las juventudes y la profunda polarización en torno a las expresiones de protesta social en México.

