Generación Z publica su postura sobre el Megabloqueo de transportistas y agricultores

México
/ 25 noviembre 2025
La Generación Z tomó notoriedad después de haber convocado una protesta el 15 de noviembre en la CDMX

Durante el ‘Megabloqueo’ del 24 de noviembre, organizado por agricultores y transportistas, la presunta cuenta oficial de la Generación Z publicó su postura.

El Megabloqueo se produjo después que las discusiones con Gobierno, por parte de los transportistas y agricultores, no tuviera una resolución correspondiente a las exigencias de los manifestantes.

Dentro de sus exigencias, se destacó mayor seguridad para las carreteras, apoyo en trámites burocráticos y mejores remuneraciones económicas.

Ante la acción del Megabloque, el cual obstruyó la vialidad de un aproximado de 25 entidades en México, la agrupación de protesta, Generación Z, publicó un comunicado de apoyo hacia los manifestantes.

En su comunicado, se redacta lo siguiente: ‘Gracias a ustedes que alimentaron y transportaron a muchas generaciones. Que ayudan día a día a cumplir los sueños y los objetivos de cada uno de los ciudadanos de este país’.

Además de su agradecimiento a los manifestantes, expresan su empatía con la siguiente afirmación ‘Ahora nos toca a nosotros corresponderles ese apoyo porque los jóvenes estamos aquí y “sí tenemos ojos y tenemos oídos”. $2 pesos no son nada, sí eso significa levantar la economía de todo un país’.

Temas


protestas
AGRICULTURA
marchas

Localizaciones


México

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

