Generación Z publica su postura sobre el Megabloqueo de transportistas y agricultores

Durante el ‘Megabloqueo’ del 24 de noviembre, organizado por agricultores y transportistas, la presunta cuenta oficial de la Generación Z publicó su postura.

El Megabloqueo se produjo después que las discusiones con Gobierno, por parte de los transportistas y agricultores, no tuviera una resolución correspondiente a las exigencias de los manifestantes.

Dentro de sus exigencias, se destacó mayor seguridad para las carreteras, apoyo en trámites burocráticos y mejores remuneraciones económicas.

Ante la acción del Megabloque, el cual obstruyó la vialidad de un aproximado de 25 entidades en México, la agrupación de protesta, Generación Z, publicó un comunicado de apoyo hacia los manifestantes.

En su comunicado, se redacta lo siguiente: ‘Gracias a ustedes que alimentaron y transportaron a muchas generaciones. Que ayudan día a día a cumplir los sueños y los objetivos de cada uno de los ciudadanos de este país’.