Generación Z publica su postura sobre el Megabloqueo de transportistas y agricultores
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La Generación Z tomó notoriedad después de haber convocado una protesta el 15 de noviembre en la CDMX
Durante el ‘Megabloqueo’ del 24 de noviembre, organizado por agricultores y transportistas, la presunta cuenta oficial de la Generación Z publicó su postura.
El Megabloqueo se produjo después que las discusiones con Gobierno, por parte de los transportistas y agricultores, no tuviera una resolución correspondiente a las exigencias de los manifestantes.
Dentro de sus exigencias, se destacó mayor seguridad para las carreteras, apoyo en trámites burocráticos y mejores remuneraciones económicas.
TE PUEDE INTERESAR: Anticipan afectaciones en 20 estados por mega bloqueo de campesinos y transportistas en carreteras
Ante la acción del Megabloque, el cual obstruyó la vialidad de un aproximado de 25 entidades en México, la agrupación de protesta, Generación Z, publicó un comunicado de apoyo hacia los manifestantes.
En su comunicado, se redacta lo siguiente: ‘Gracias a ustedes que alimentaron y transportaron a muchas generaciones. Que ayudan día a día a cumplir los sueños y los objetivos de cada uno de los ciudadanos de este país’.
TE PUEDE INTERESAR: Bloqueos carreteros son ‘un grito desesperado por seguridad’, afirma Jericó Abramo
Además de su agradecimiento a los manifestantes, expresan su empatía con la siguiente afirmación ‘Ahora nos toca a nosotros corresponderles ese apoyo porque los jóvenes estamos aquí y “sí tenemos ojos y tenemos oídos”. $2 pesos no son nada, sí eso significa levantar la economía de todo un país’.