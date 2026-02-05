Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum tras detención de alcalde de Tequila
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, reconoció las labores de seguridad que se han implementado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, emitió un mensaje donde reconoce las labores de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para erradicar la extorsión y corrupción: “Cuentan con nuestro apoyo para colaborar siempre”.
Este discurso sucedió luego de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló la detención de Diego “N”, presidente municipal de Tequila, gracias a la Operación Enjambre.
“Desde esta madrugada he mantenido una coordinación absoluta con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por la detención del alcalde de Tequila, junto con un grupo de funcionarios municipales vinculados a actividades de extorsión”, escribió Lemus en su cuenta de X.
PABLO LEMUS SOSTIENE COMUNICACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES
El mandatario aclaró que se ha mantenido en comunicación directa con la Secretaría de Gobernación “para garantizar la gobernabilidad en el municipio”.
Asimismo, reveló que policías estatales fueron enviados a Tequila “para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos”.
DETENCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEQUILA
Alrededor de las 6:30 horas del 5 de febrero, Harfuch dio a conocer las acciones coordinadas entre la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), SSPC y el Centro Nacional de Investigaciones.
Junto al presidente municipal, también fueron detenidos otros tres servidores públicos del ayuntamiento, entre los que se encuentran un Director de Seguridad Pública, un Director de Catastro y Predial, y un Director de Obras Públicas.
“Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum”, dice el mensaje del secretario federal.
CONOCE A DIEGO ‘N’, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEQUILA
El nombre del funcionario detenido comenzó a sonar en 2013, como tesorero de Juanacatlán, cuando hizo referencia a su cargo para que lo soltaran tras una infracción vial en Playa del Carmen. Aunque incursionó en la política bajo la bandera del PRI, ganó la alcaldía de Tequila, Jalisco, como morenista en alianza con el Verde-PT-Hagamos-Futuro.
El 1 de octubre de 2024, el primer día de su gestión, cerró el Museo Nacional del Tequila (Munat). Tras las denuncias por el cierre del recinto, el INAH acudió a verificar, pero no dejaron entrar a los funcionarios federales: “No es patrimonio histórico, aunque sea un edificio del Siglo XIX”, respondía el alcalde cuando le preguntaban si había remodelado la finca.
Luego se fue contra las tequileras al acusarlas de incumplir el reglamento municipal, elevó los requisitos, trámites e inspecciones, por lo que los empresarios lo acusaron de extorsión y exigir “mochadas”.
El alcalde suscribió públicamente el 2 de abril la iniciativa de Pablo Lemus para sancionar la apología del delito. Ese mismo día “canceló” el concierto de Los Alegres del Barranco en su municipio, pues el grupo se iba a presentar el 4 de mayo. El 14 de mayo, el alcalde de Tequila compareció ante la Fiscalía del Estado como testigo por permitir el evento musical en el Lienzo Charro de su municipio.
En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.
La empresa tequilera José Cuervo sostuvo conflicto con el edil que inició como un supuesto incumplimiento tributario y terminó en una acusación formal por extorsión.
De acuerdo a las investigaciones se tiene conocimiento que el edil dirige una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.
