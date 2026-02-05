Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum tras detención de alcalde de Tequila

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 febrero 2026
    Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum tras detención de alcalde de Tequila
    Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, emitió un mensaje donde reconoce las labores de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para erradicar la extorsión y corrupción. CUARTOSCURO

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, reconoció las labores de seguridad que se han implementado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, emitió un mensaje donde reconoce las labores de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para erradicar la extorsión y corrupción: “Cuentan con nuestro apoyo para colaborar siempre”.

Este discurso sucedió luego de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló la detención de Diego “N”, presidente municipal de Tequila, gracias a la Operación Enjambre.

TE PUEDE INTERESAR: Asume Policía Estatal seguridad de Tequila, Jalisco, tras arresto de alcalde y mando policiaco

“Desde esta madrugada he mantenido una coordinación absoluta con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por la detención del alcalde de Tequila, junto con un grupo de funcionarios municipales vinculados a actividades de extorsión”, escribió Lemus en su cuenta de X.

PABLO LEMUS SOSTIENE COMUNICACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES

El mandatario aclaró que se ha mantenido en comunicación directa con la Secretaría de Gobernación “para garantizar la gobernabilidad en el municipio”.

Asimismo, reveló que policías estatales fueron enviados a Tequila “para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos”.

DETENCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEQUILA

Alrededor de las 6:30 horas del 5 de febrero, Harfuch dio a conocer las acciones coordinadas entre la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), SSPC y el Centro Nacional de Investigaciones.

Junto al presidente municipal, también fueron detenidos otros tres servidores públicos del ayuntamiento, entre los que se encuentran un Director de Seguridad Pública, un Director de Catastro y Predial, y un Director de Obras Públicas.

“Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum”, dice el mensaje del secretario federal.

TE PUEDE INTERESAR: Suma alcalde de Tequila acusaciones por extorsión, violencia política y apropiación del MUNAT

CONOCE A DIEGO ‘N’, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEQUILA

El nombre del funcionario detenido comenzó a sonar en 2013, como tesorero de Juanacatlán, cuando hizo referencia a su cargo para que lo soltaran tras una infracción vial en Playa del Carmen. Aunque incursionó en la política bajo la bandera del PRI, ganó la alcaldía de Tequila, Jalisco, como morenista en alianza con el Verde-PT-Hagamos-Futuro.

El 1 de octubre de 2024, el primer día de su gestión, cerró el Museo Nacional del Tequila (Munat). Tras las denuncias por el cierre del recinto, el INAH acudió a verificar, pero no dejaron entrar a los funcionarios federales: “No es patrimonio histórico, aunque sea un edificio del Siglo XIX”, respondía el alcalde cuando le preguntaban si había remodelado la finca.

Luego se fue contra las tequileras al acusarlas de incumplir el reglamento municipal, elevó los requisitos, trámites e inspecciones, por lo que los empresarios lo acusaron de extorsión y exigir “mochadas”.

El alcalde suscribió públicamente el 2 de abril la iniciativa de Pablo Lemus para sancionar la apología del delito. Ese mismo día “canceló” el concierto de Los Alegres del Barranco en su municipio, pues el grupo se iba a presentar el 4 de mayo. El 14 de mayo, el alcalde de Tequila compareció ante la Fiscalía del Estado como testigo por permitir el evento musical en el Lienzo Charro de su municipio.

En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

TE PUEDE INTERESAR: Escondió edil de Tequila su declaración patrimonial

La empresa tequilera José Cuervo sostuvo conflicto con el edil que inició como un supuesto incumplimiento tributario y terminó en una acusación formal por extorsión.

De acuerdo a las investigaciones se tiene conocimiento que el edil dirige una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.

(Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Detenciones
Extorsiones

Localizaciones


Jalisco

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Sspc

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Impulso económico

Impulso económico
true

Adán Augusto y Marina del Pilar, bajo la lupa de EU
La Fiscalía de Michoacán informó la detención de una pareja presuntamente implicada en el doble feminicidio de Cecilia y Alondra ocurrido en Morelia

Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro
Tras semanas de búsqueda de tratamientos y apoyo en redes, se confirma el fallecimiento de Lilia Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez. Conoce los detalles aquí.

Fallece hermana de Edith Márquez, tras luchar contra el cáncer
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados
La iniciativa de CFE Telecomunicaciones busca erradicar la brecha digital en México mediante la entrega de tarjetas SIM con datos y llamadas sin costo para beneficiarios de programas sociales.

Internet Gratis... CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet; requisitos y forma de obtenerlos
Competencia. La actriz confirma su ingreso al reality de Telemundo y promete polémica, carácter y confrontaciones en la sexta temporada del programa.

‘No vengo a pedir permiso’: Laura Zapata se suma a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo
La NFL confirmó que no habrá presencia de la Immigration and Customs Enforcement durante el Super Bowl LX, que enfrentará a Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, en un operativo de seguridad sin acciones migratorias.

NFL confirma que el ICE no estará presente en el Super Bowl LX