Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum tras detención de alcalde de Tequila

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, emitió un mensaje donde reconoce las labores de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para erradicar la extorsión y corrupción: “Cuentan con nuestro apoyo para colaborar siempre”. Este discurso sucedió luego de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló la detención de Diego “N”, presidente municipal de Tequila, gracias a la Operación Enjambre. TE PUEDE INTERESAR: Asume Policía Estatal seguridad de Tequila, Jalisco, tras arresto de alcalde y mando policiaco “Desde esta madrugada he mantenido una coordinación absoluta con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por la detención del alcalde de Tequila, junto con un grupo de funcionarios municipales vinculados a actividades de extorsión”, escribió Lemus en su cuenta de X. PABLO LEMUS SOSTIENE COMUNICACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES El mandatario aclaró que se ha mantenido en comunicación directa con la Secretaría de Gobernación “para garantizar la gobernabilidad en el municipio”. Asimismo, reveló que policías estatales fueron enviados a Tequila “para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos”.

DETENCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEQUILA Alrededor de las 6:30 horas del 5 de febrero, Harfuch dio a conocer las acciones coordinadas entre la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), SSPC y el Centro Nacional de Investigaciones. Junto al presidente municipal, también fueron detenidos otros tres servidores públicos del ayuntamiento, entre los que se encuentran un Director de Seguridad Pública, un Director de Catastro y Predial, y un Director de Obras Públicas. “Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum”, dice el mensaje del secretario federal. TE PUEDE INTERESAR: Suma alcalde de Tequila acusaciones por extorsión, violencia política y apropiación del MUNAT

CONOCE A DIEGO ‘N’, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEQUILA El nombre del funcionario detenido comenzó a sonar en 2013, como tesorero de Juanacatlán, cuando hizo referencia a su cargo para que lo soltaran tras una infracción vial en Playa del Carmen. Aunque incursionó en la política bajo la bandera del PRI, ganó la alcaldía de Tequila, Jalisco, como morenista en alianza con el Verde-PT-Hagamos-Futuro. El 1 de octubre de 2024, el primer día de su gestión, cerró el Museo Nacional del Tequila (Munat). Tras las denuncias por el cierre del recinto, el INAH acudió a verificar, pero no dejaron entrar a los funcionarios federales: “No es patrimonio histórico, aunque sea un edificio del Siglo XIX”, respondía el alcalde cuando le preguntaban si había remodelado la finca. Luego se fue contra las tequileras al acusarlas de incumplir el reglamento municipal, elevó los requisitos, trámites e inspecciones, por lo que los empresarios lo acusaron de extorsión y exigir “mochadas”.