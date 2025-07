Gobernador de Puebla le truena los dedos a secretaria de Turismo

Tras negar que su comportamiento sea atribuible a la violencia de género, explicó que su origen parte de una exigencia personal, de trabajo y una costumbre familiar.

“Así me tronaba los dedos mi abuelita. No crean que, porque si no al rato van a decir: ‘Violencia de género’. Yo me trueno los dedos todos los días, pero para mí, por eso cuento los días. Son 209 días (de Gobierno). Me levanto y me trueno los dedos y digo: ‘¿Qué pasó Armenta? Ya levántate’”, justificó.

Incluso, recordó que la exigencia parte de uno de sus asesores de Gobierno que, a punto de dormir, le cuestionaba la hora en que tocaba la cama y se levantaba también. “Son las 12 de la noche y ya estás durmiendo. ¿Son las seis de la mañana y no te has levantado?”, contó.

Carla López-Malo tiene nueve días colaborando en el gabinete del Gobernador morenista. El pasado 1 de julio, Armenta la nombró titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico, considerada por su Administración como uno de los ejes clave para el crecimiento económico de Puebla.