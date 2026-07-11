Gobernadora interina de Sinaloa realiza nuevos nombramientos

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    Gobernadora interina de Sinaloa realiza nuevos nombramientos
    Bonilla tomó protesta al nuevo director general del Conalep, Rigoberto Velazquez Elenes, y al nuevo director del Desarrollo Urbano de Tres Ríos, Zazueta Diaz. Cuartoscuro

Yeraldine Bonilla Valverde se reincorporó a sus actividades en su despacho para extender tres cambios de funcionarios

CULIACÁN, SIN.- A nueve días del nacimiento de su segunda hija, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde se reincorporó a sus actividades en su despacho para extender tres nuevos nombramientos de funcionarios, entre ellos el nuevo titular del Proyecto Tres Ríos, Christian Zazueta Díaz.

Por medio de un comunicado se divulgó que la mandataria estatal interina otorgó los nombramientos de director general de la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica y la Inovación (CONFÍE) a Octavio Ojeda Gastelum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rescatan-a-cinco-migrantes-privados-de-la-libertad-en-ciudad-juarez-DJ22090672

También tomó protesta al nuevo director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Rigoberto Velazquez Elenes, y al nuevo director del Desarrollo Urbano de Tres Ríos, Zazueta Diaz.

SE REÚNE CON SU GABINETE

El pasado día primero de julio se conoció que Yeraldine Bonilla se convirtió en madre por segunda ocasión de una pequeña que llevará el nombre de Paulina, días después, se informó que ella había presidido una reunión con miembros de su gabinete a distancia para darles diversas instrucciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-alfonso-cepeda-lider-del-snte-en-la-mira-por-vuelos-privados-a-costa-del-sindicato-ID22033784

Por la fotografía oficial que se distribuyó en el comunicado se pudo observar que ella se encontraba acostada en una cama de hospital sin que se citara el lugar donde se encontraba ella.

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