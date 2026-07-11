Gobernadora interina de Sinaloa realiza nuevos nombramientos

CULIACÁN, SIN.- A nueve días del nacimiento de su segunda hija, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde se reincorporó a sus actividades en su despacho para extender tres nuevos nombramientos de funcionarios, entre ellos el nuevo titular del Proyecto Tres Ríos, Christian Zazueta Díaz.

Por medio de un comunicado se divulgó que la mandataria estatal interina otorgó los nombramientos de director general de la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica y la Inovación (CONFÍE) a Octavio Ojeda Gastelum.