Rescatan a cinco migrantes privados de la libertad en Ciudad Juárez

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    Rescatan a cinco migrantes privados de la libertad en Ciudad Juárez
    El rescate se realizó por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante un operativo. Cuartoscuro

La intervención se activó luego de que se detectara una presunta privación ilegal de la libertad, en atención a un reporte ciudadano

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Un grupo de cinco migrantes que estaban privados de la libertad fueron rescatados en las últimas horas.

El rescate se realizó por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) durante un operativo realizado la tarde del viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

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Según se detalló, la intervención se activó luego de que se detectara una presunta privación ilegal de la libertad, en atención a un reporte ciudadano.

Fue ahí que elementos de la Policía del Estado se movilizaron de hacia un domicilio ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles.

HAY UN DETENIDO

Al llegar al inmueble, los agentes escucharon gritos de auxilio provenientes del interior, por lo que ingresaron para salvaguardar la integridad de las víctimas ante el riesgo inminente.

En el lugar fue detenido Kevin Rubén M. M., de 18 años, quien portaba un arma de fuego corta. Durante la inspección del domicilio, los policías estatales localizaron y aseguraron otra arma de fuego corta, un arma larga y lograron poner a salvo a las cinco personas migrantes.

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El detenido y el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

ATACAN CLÍNICA EN SINALOA

En el interior de una clínica médica privada de la colonia Emiliano Zapata, de la ciudad de Mazatlán, personas armadas ingresaron y realizaron disparos, por lo que una empleada, Leonor “N”, perdió la vida y una más fue enviada a un hospital con heridas de bala.

Según el reporte que se emitió fue en el sentido que varios hombres armados que llegaron al parecer en dos vehículos ingresaron a la clínica, ubicada en el Libramiento Colosio del puerto y sin mediar palabra dispararon sus armas.

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Las detonaciones de las armas de fuego provocaron zozobra e inquietud entre enfermeras, médicos, familiares de pacientes y empleadas administrativas por desconocer el origen del ataque armado que duró varios minutos.

A escasos minutos que se retiraron los responsables de los hechos arribaron a la clínica médica privada, elementos del ejército y de las corporaciones policiacas estatales, municipales y federales, a los que les aportaron datos sobre las características de los atacantes que lograron huir de la zona.

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Los cuerpos de auxilio atendieron a la recepcionista y otra empleada, cuya identidad aún no se conoce, las cuales resultaron heridas de bala y fueron llevadas a un hospital, donde falleció la primera.

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