Gobierno de Adán López contrató por arrendamiento al hermano de Hernán Bermúdez

Los beneficios del entonces gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco también alcanzaron a Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora.

El hermano del exsecretario de Seguridad de la entidad recibió 4 millones 123 mil 209 pesos en al menos tres contratos por arrendamiento de oficinas al Instituto de Formación para el Trabajo de Tabasco (Ifortab), cuando era gobernador Adán Augusto López Hernández.

No sólo eso, durante ese periodo el director administrativo del Ifortab era Gilberto Enrique Brown Lastra, familiar de Jaime Humberto Lastra Bastar, quien fungía como fiscal en Tabasco y apuntaló a Hernán Bermúdez como un perfil para ser secretario de Seguridad.

EL UNIVERSAL revisó dichos contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y aunque no todos pueden consultarse —el Ifortab colocó la liga a su sitio web, en lugar de transparentar los documentos—, se indican los montos en cada apartado.

De 2020 a 2023, los mismos años en que Hernán Bermúdez Requena se desempeñó como secretario de Seguridad, su hermano recibió los 4.1 millones de pesos del Ifortab, la dependencia encargada de ofrecer capacitación laboral a personas en situación de vulnerabilidad, por arrendarle un “centro de capacitación”.

Dicho “centro de capacitación” se encuentra en la Plaza Cascadas, propiedad de Grupo HAHRAS, empresa que cuenta con varios centros comerciales en Villahermosa y propiedad de Humberto Bermúdez Requena.

El arriendo se dio a pesar de que el Ifortab cuenta con oficinas propias en Villahermosa.Los contratosEstos contratos, plurianuales y que se renovaban cada tres meses, fueron entregados en adjudicación directa, es decir, no fueron licitados públicamente para competir por el mejor precio y condiciones de arrendamiento.

La entrega de estos contratos podría constituir un posible conflicto de intereses, debido al parentesco que tenían el contratista con el entonces secretario de Seguridad estatal.

El primer contrato que recibió el hermano de Hernán Bermúdez Requena, también conocido como “El Abuelo”, está fechado el 1 de enero de 2020; se indica que recibió 130 mil 300 pesos por parte del Ifortab por la renta de locales para usarlos como oficinas.

“Contrato de arrendamiento de bien inmueble que celebran, por una parte, el Instituto de Formación para el Trabajo de Tabasco (Ifortab), representado por Rubén Carrillo Pérez, en su calidad de director general del Ifortab, a quien en lo sucesivo se le denominará ‘El arrendatario’, y por otra parte el licenciado Humberto Bermúdez Requena, a quien en lo sucesivo se le denominará ‘El arrendador’”.

En la Plataforma Nacional de Transparencia se detalla que este contrato fue firmado por tres meses, pero se indica que al término —el 1 de abril— se renovó por otros tres meses por los que recibió 130 mil 300 pesos extra.

Un segundo contrato fechado el 1 de marzo de 2022 detalla que Humberto Bermúdez Requena recibió 652 mil 500 pesos por el arrendamiento por tres meses de un inmueble al Ifortab.

Este mismo contrato fue renovado por el mismo tiempo y por él recibió otros 643 mil 868.64 pesos.

El 1 de enero de 2023 se detalla que el Ifortab siguió con la entrega de contratos al hermano del entonces secretario de Seguridad estatal, y por el arrendamiento de inmuebles por tres meses recibió 643 mil 868.64 pesos.

El contrato IFORTAB/2023/CA/002 se amplió tres veces más por la misma cantidad, por lo que el hermano de Hernán Bermúdez Requena recibió ese año un total de 2 millones 575 mil 472 pesos.

Otros beneficios El gobierno del hoy coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, no sólo benefició a Humberto Bermúdez Requena con estos y otros contratos a Grupo HAHRAS; El Gran Diario de México y diversos medios de comunicación han documentado los contratos millonarios que recibieron ambos hermanos.

Por ejemplo, a través de las empresas Grupo Samaria y Grupo Industrial Samaria le fueron otorgados contratos a nivel federal, tanto en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) como en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las adjudicaciones se dieron también en la sociedad que Samaria tiene con Grupo Huerta Madre, del empresario tabasqueño Manuel Santandreu, quien recibió contratos para trabajar en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso.

Además de Grupo HAHRAS, Humberto Bermúdez Requena es dueño de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, con los que maneja casas de apuestas y casinos en las mismas plazas comerciales que administra a través de HAHRAS.

Datos

3 años periodo durante el cual se otorgaron los contratos.4,123, 209 pesos monto total que recibió Humberto Bermúdez.

652,500 pesos monto total que recibió Humberto Bermúdez.

643,868 pesos recibió por cada renovación del contrato en 2022 y 2023.

130,300 pesos fue el pago del primer contrato de arrendamiento de oficinas.

2,575,472 pesos total recibido en 2023 por la ampliación de contratos.