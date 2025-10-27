Gobierno de México desmiente presuntos acuerdos del SAT con Grupo Salinas

México
/ 27 octubre 2025
    Gobierno de México desmiente presuntos acuerdos del SAT con Grupo Salinas
    El Gobierno federal desmintió que existan acuerdos entre el SAT y Grupo Salinas sobre presuntas deudas fiscales. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Gobierno de México desmintió que el SAT haya pactado con Grupo Salinas sobre sus adeudos fiscales. No existen acuerdos, documentos firmados ni negociaciones previas, afirmó Arturo Medina

El Gobierno de México desmintió las versiones que aseguran la existencia de acuerdos fiscales entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. Según Arturo Medina, subsecretario de Hacienda, es falso que la administración pasada haya negociado algún convenio sobre los adeudos fiscales de la empresa.

El funcionario aclaró que nunca existió un acuerdo firmado ni una negociación formal sobre los montos de deuda que el conglomerado mantiene con el fisco. Además, señaló que no se definieron rutas de solución, como se difundió en distintos medios de comunicación.

Medina enfatizó que el gobierno anterior, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue claro en su política tributaria: no se condonarían impuestos, sino que únicamente se aplicarían deducciones legales previstas en la normativa vigente.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sí quiero pagar, pero no diez veces más’: Salinas Pliego busca fin a disputa con el SAT

TRES PUNTOS CLAVE SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO

Durante su declaración, Arturo Medina resumió la posición oficial del Gobierno federal en tres puntos fundamentales que desmienten las versiones sobre supuestos acuerdos entre el SAT y Grupo Salinas:

No hay acuerdos ni documentos firmados. No existe registro oficial de algún convenio o minuta firmada por ambas partes. Además, se reiteró que el gobierno no negocia condonaciones fiscales.

El pago de 2 mil 700 millones de cpesos corresponde a otro proceso. Este monto fue liquidado como parte de un juicio anterior e independiente de los casos actuales, por lo que no guarda relación con los adeudos principales que enfrenta el grupo empresarial.

Es falso que se haya enviado o retenido información judicial. Medina negó que el SAT haya incumplido un supuesto acuerdo para remitir expedientes a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De igual modo, aclaró que ningún ministro ocultó documentos o avances, porque nunca existió tal acuerdo.

EL GOBIERNO REITERA SU COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

El subsecretario subrayó que la actual administración mantiene una política de transparencia y legalidad en materia fiscal, en la que todos los contribuyentes, sin importar su tamaño o poder económico, deben cumplir con sus obligaciones tributarias.

Asimismo, recordó que los procedimientos legales contra Grupo Salinas siguen su curso en distintas instancias judiciales y administrativas. El objetivo, dijo, es que el pago de impuestos pendientes se realice conforme a derecho, sin privilegios ni excepciones.

Medina afirmó que las versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas negociaciones con el SAT “carecen de sustento” y solo buscan “confundir a la opinión pública”.

DECLARACIONES DIRECTAS DE ARTURO MEDINA

“El Grupo Salinas es falto con la verdad”, declaró Arturo Medina al ser cuestionado sobre el tema. Explicó que las afirmaciones hechas por representantes del grupo empresarial no corresponden a la realidad jurídica ni administrativa del caso.

El funcionario enfatizó que el Gobierno federal no hace tratos especiales con ninguna empresa, y que los procesos del SAT se rigen bajo los principios de imparcialidad, legalidad y rendición de cuentas.

También reiteró que el pago parcial mencionado por el grupo —de 2 mil 700 millones de pesos— no representa la liquidación del adeudo real, sino un proceso menor de litigios previos.

GRUPO SALINAS Y SUS CONTROVERSIAS FISCALES

Grupo Salinas, que agrupa empresas como TV Azteca, Banco Azteca, Elektra y Totalplay, ha enfrentado diversos procesos legales por adeudos fiscales que ascienden a varios miles de millones de pesos. El SAT ha sostenido que dichas controversias se resolverán ante las instancias correspondientes y que no habrá condonaciones.

En años recientes, el conglomerado ha señalado que los montos reclamados son excesivos, mientras que el gobierno insiste en que las cantidades derivan de omisiones e irregularidades fiscales acumuladas.

Con la nueva aclaración de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno busca poner fin a los rumores sobre presuntas negociaciones secretas o privilegios en el tratamiento de estos casos.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO

Grupo Salinas ha enfrentado más de 15 litigios fiscales en los últimos años, algunos de ellos con montos que superan los 30 mil millones de pesos.

• En 2024, el SAT reportó más de 800 mil millones de pesos recuperados en grandes contribuyentes mediante litigios, sin necesidad de acuerdos políticos.

• México eliminó las condonaciones fiscales desde 2019, lo que impide que empresas grandes negocien reducciones discrecionales de impuestos.

• La política “quien debe, paga” sigue siendo una de las más firmes en materia de recaudación durante los últimos sexenios.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Pollitos de colores’, niños y adolescentes al servicio de la delincuencia organizada

NO EXISTEN ACUERDOS, SOLO PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Gobierno de México reafirmó que no existe ningún acuerdo entre el SAT y Grupo Salinas respecto a sus adeudos fiscales. Los procesos continúan bajo el marco de la ley, y cualquier pago deberá realizarse conforme a las resoluciones judiciales correspondientes.

Con esta aclaración, la administración federal busca mantener la confianza pública en la justicia fiscal y dejar claro que ningún empresario o corporativo está por encima de la ley.

El mensaje final de Arturo Medina fue contundente: “El Grupo Salinas es falto con la verdad”, dejando en evidencia que la postura del Gobierno es firme y transparente ante cualquier intento de desinformación.

Temas


impuestos

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SAT
Grupo Salinas

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana