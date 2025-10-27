Gobierno de México desmiente presuntos acuerdos del SAT con Grupo Salinas

El funcionario aclaró que nunca existió un acuerdo firmado ni una negociación formal sobre los montos de deuda que el conglomerado mantiene con el fisco. Además, señaló que no se definieron rutas de solución , como se difundió en distintos medios de comunicación.

El Gobierno de México desmintió las versiones que aseguran la existencia de acuerdos fiscales entre el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) y Grupo Salinas , propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. Según Arturo Medina , subsecretario de Hacienda, es falso que la administración pasada haya negociado algún convenio sobre los adeudos fiscales de la empresa.

Medina enfatizó que el gobierno anterior, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue claro en su política tributaria: no se condonarían impuestos, sino que únicamente se aplicarían deducciones legales previstas en la normativa vigente.

TRES PUNTOS CLAVE SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO

Durante su declaración, Arturo Medina resumió la posición oficial del Gobierno federal en tres puntos fundamentales que desmienten las versiones sobre supuestos acuerdos entre el SAT y Grupo Salinas:

• No hay acuerdos ni documentos firmados. No existe registro oficial de algún convenio o minuta firmada por ambas partes. Además, se reiteró que el gobierno no negocia condonaciones fiscales.

• El pago de 2 mil 700 millones de cpesos corresponde a otro proceso. Este monto fue liquidado como parte de un juicio anterior e independiente de los casos actuales, por lo que no guarda relación con los adeudos principales que enfrenta el grupo empresarial.

• Es falso que se haya enviado o retenido información judicial. Medina negó que el SAT haya incumplido un supuesto acuerdo para remitir expedientes a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De igual modo, aclaró que ningún ministro ocultó documentos o avances, porque nunca existió tal acuerdo.

EL GOBIERNO REITERA SU COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

El subsecretario subrayó que la actual administración mantiene una política de transparencia y legalidad en materia fiscal, en la que todos los contribuyentes, sin importar su tamaño o poder económico, deben cumplir con sus obligaciones tributarias.

Asimismo, recordó que los procedimientos legales contra Grupo Salinas siguen su curso en distintas instancias judiciales y administrativas. El objetivo, dijo, es que el pago de impuestos pendientes se realice conforme a derecho, sin privilegios ni excepciones.

Medina afirmó que las versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas negociaciones con el SAT “carecen de sustento” y solo buscan “confundir a la opinión pública”.

DECLARACIONES DIRECTAS DE ARTURO MEDINA

“El Grupo Salinas es falto con la verdad”, declaró Arturo Medina al ser cuestionado sobre el tema. Explicó que las afirmaciones hechas por representantes del grupo empresarial no corresponden a la realidad jurídica ni administrativa del caso.

El funcionario enfatizó que el Gobierno federal no hace tratos especiales con ninguna empresa, y que los procesos del SAT se rigen bajo los principios de imparcialidad, legalidad y rendición de cuentas.

También reiteró que el pago parcial mencionado por el grupo —de 2 mil 700 millones de pesos— no representa la liquidación del adeudo real, sino un proceso menor de litigios previos.

GRUPO SALINAS Y SUS CONTROVERSIAS FISCALES

Grupo Salinas, que agrupa empresas como TV Azteca, Banco Azteca, Elektra y Totalplay, ha enfrentado diversos procesos legales por adeudos fiscales que ascienden a varios miles de millones de pesos. El SAT ha sostenido que dichas controversias se resolverán ante las instancias correspondientes y que no habrá condonaciones.

En años recientes, el conglomerado ha señalado que los montos reclamados son excesivos, mientras que el gobierno insiste en que las cantidades derivan de omisiones e irregularidades fiscales acumuladas.

Con la nueva aclaración de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno busca poner fin a los rumores sobre presuntas negociaciones secretas o privilegios en el tratamiento de estos casos.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO

• Grupo Salinas ha enfrentado más de 15 litigios fiscales en los últimos años, algunos de ellos con montos que superan los 30 mil millones de pesos.

• En 2024, el SAT reportó más de 800 mil millones de pesos recuperados en grandes contribuyentes mediante litigios, sin necesidad de acuerdos políticos.

• México eliminó las condonaciones fiscales desde 2019, lo que impide que empresas grandes negocien reducciones discrecionales de impuestos.

• La política “quien debe, paga” sigue siendo una de las más firmes en materia de recaudación durante los últimos sexenios.

NO EXISTEN ACUERDOS, SOLO PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Gobierno de México reafirmó que no existe ningún acuerdo entre el SAT y Grupo Salinas respecto a sus adeudos fiscales. Los procesos continúan bajo el marco de la ley, y cualquier pago deberá realizarse conforme a las resoluciones judiciales correspondientes.

Con esta aclaración, la administración federal busca mantener la confianza pública en la justicia fiscal y dejar claro que ningún empresario o corporativo está por encima de la ley.

El mensaje final de Arturo Medina fue contundente: “El Grupo Salinas es falto con la verdad”, dejando en evidencia que la postura del Gobierno es firme y transparente ante cualquier intento de desinformación.