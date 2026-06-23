Gobierno de Sheinbaum adquiere 42 tomógrafos de alta especialidad y uso de IA

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que el objetivo es reemplazar tecnología obsoleta por herramientas diagnósticas modernas que permitan elevar la calidad de la atención médica y reducir los tiempos de espera para los pacientes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) puso en marcha una de las renovaciones tecnológicas más importantes de los últimos años al incorporar equipos médicos de última generación en hospitales de distintas regiones del país, informó su director general, Zoé Robledo.

Robledo destacó que la modernización rompe con la idea de que este tipo de equipamiento debe concentrarse exclusivamente en centros médicos de alta especialidad. Ahora, hospitales regionales y generales también cuentan con tecnología de vanguardia para atender a la población.

Los aparatos comenzaron a instalarse desde abril en 40 hospitales ubicados en 19 entidades federativas. Gracias a sistemas de inteligencia artificial, estos tomógrafos generan imágenes de mayor precisión y requieren menores dosis de radiación, mejorando la seguridad y la capacidad de diagnóstico.

Entre las adquisiciones más relevantes destacan 42 nuevos tomógrafos, de los cuales 41 corresponden a equipos de 256 cortes, considerados de alta especialidad. Su compra se realizó directamente con los fabricantes, lo que permitió acceder a tecnología más avanzada y optimizar costos al eliminar intermediarios.

Además de mejorar la calidad de los estudios, los nuevos equipos han permitido agilizar significativamente los procedimientos. Mientras que una tomografía podía requerir entre cinco y seis minutos para realizarse, los nuevos sistemas completan la exploración en aproximadamente 15 segundos.

La diferencia tecnológica también es notable en la capacidad de procesamiento de imágenes. Los equipos anteriores generaban 16 cortes por rotación, mientras que los nuevos producen hasta 256, lo que facilita la detección oportuna de enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, lesiones neurológicas, fracturas y hemorragias internas.

El impacto ya se refleja en la productividad hospitalaria. Según el IMSS, cada tomógrafo realizaba anteriormente entre 20 y 25 estudios diarios; actualmente el promedio alcanza las 50 tomografías por día, duplicando prácticamente la capacidad diagnóstica.

De acuerdo con el director del instituto, este incremento permitirá disminuir tiempos de espera, reducir traslados de pacientes a otras unidades y limitar la contratación de servicios externos para la realización de estudios especializados.

En el mismo encuentro, el director general del ISSSTE, Martí Batres, destacó los avances en telemedicina como parte de la transformación tecnológica del sistema de salud. Informó que actualmente 859 unidades médicas cuentan con este servicio, incluyendo 620 centros de atención primaria incorporados durante 2026.

Batres señaló que esta infraestructura facilitará la operación del expediente clínico único y la receta electrónica, herramientas que contribuirán a mejorar la administración de medicamentos y la coordinación entre unidades médicas.

Por su parte, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, informó que el programa La Clínica es Nuestra ha impulsado más de 42 mil acciones de mejora en infraestructura, equipamiento y mobiliario en centros de salud de todo el país.

El funcionario subrayó que estas intervenciones han permitido crear nuevos espacios de atención, fortalecer las condiciones de trabajo del personal médico y ampliar los servicios disponibles para la población, mediante un modelo que transfiere recursos directamente a las comunidades para que decidan sus prioridades de inversión.