Perfila Corte negar fondos de Afore a jubilados del IMSS

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    Perfila Corte negar fondos de Afore a jubilados del IMSS
    El presidente Hugo Aguilar propuso confirmar jurisprudencia emitida en 2008 por la Segunda Sala de la anterior integración de la Corte. SCJN

Discutirá proyecto que confirma que no tienen derecho a la devolución de fondos que acumularon en dos subcuentas

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este jueves un proyecto que confirma que los jubilados del IMSS no tienen derecho a la devolución de fondos que acumularon en dos subcuentas de sus Afores.

El caso se refiere a ex empleados del propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), retirados bajo su Régimen de Pensiones y Jubilaciones (RPJ), y no a la generalidad de los trabajadores del País.

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El presidente Hugo Aguilar propuso confirmar jurisprudencia emitida en 2008 por la Segunda Sala de la anterior integración de la Corte, que sostuvo que los retirados del RJP del IMSS no puede exigir esos recursos, pues el Estado los utiliza para financiar jubilaciones que no son una obligación legal, sino que se otorgan como un beneficio contractual.

SE NECESITA EL VOTO DE CINCO MINISTROS

Para negar el amparo, bastará el voto de cinco de los nueve Ministros y Ministras, y por ser un caso relevante, podría no ser resuelto el jueves.

El pasado 13 de noviembre, la Corte electa por voto popular atrajo ocho amparos directos promovidos por cientos de jubilados que llevan años litigando para que las Afores les devuelvan en un solo pago los fondos que acumularon a partir de 1997 en sus cuentas individuales de cesantía y vejez en edad avanzada.

https://vanguardia.com.mx/dinero/advierte-sector-privado-a-europeos-que-t-mec-sigue-vigente-FB21576003

El proyecto de Aguilar detalla que los empleados del IMSS se jubilan, por una parte, con las reglas de la Ley del Seguro Social aplicable a todos los demás trabajadores, y por la otra, con beneficios adicionales previstos en su Contrato Colectivo de Trabajo, que son muy superiores.

“La jubilación por años de servicio no es autónoma e independiente de la pensión de vejez, sino que ambas están indisolublemente vinculadas entre sí. Como resultado de esta complementariedad se afirma que la pensión por jubilación tiene un carácter superior a la de vejez, otorgando beneficios mayores y reduciendo requisitos”, dice el proyecto.

“Al superar y complementar la pensión legal, la jubilación por años de servicio no es independiente y autónoma; por ende, no es pagada íntegramente por el IMSS en su calidad de patrón, sino que posee un financiamiento mixto. De ahí que el componente legal que la integra se financia con los recursos acumulados en la subcuenta de cesantía y vejez de la persona trabajadora, los cuales son transferidos por la Afore al Gobierno federal cuando la persona pensionada cumple 65 años”, agrega.

PROYECTOS RECHAZA ARGUMENTOS

Este esquema permite que los ex trabajadores del IMSS gocen de prestaciones de retiro superiores al resto de quienes cotizan en ese régimen, que son todos los empleados del sector privado.

El proyecto rechaza argumentos de que se violan derechos a la propiedad o de los jubilados como adultos mayores, pues, a fin de cuentas, el dinero de la Afore sí les va siendo devuelto, cada que cobran su pensión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/abre-morena-registro-para-aspirantes-a-gubernaturas-CB21575430

Tampoco acepta que exista discriminación respecto de regímenes como los de la CFE o Teléfonos de México, pues en estos solo se devuelven fondos de la subcuenta de retiro de la Afore, pero no los de vejez o cesantía.

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