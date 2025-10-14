Un 76% de trabajadores buscan otras oportunidades laborales mientras mantienen su empleo actual

Un 76% de los trabajadores en México busca oportunidades laborales mientras mantiene su empleo actual, práctica llamada “búsqueda silenciosa”, aunque esto no signifique que en su totalidad concreten un cambio del mismo, revela el reporte “Termómetro laboral”, de la firma laboral OCC.

En los resultados del reporte está que un 46% de los encuestados señaló que realizó este tipo de búsqueda de manera frecuente.

“Son personas que actualizaron su currículum, se postularon para vacantes, pero no dieron seguimiento al proceso o, bien, sí encontraron empleo”, detalló OCC.

Agregó que se identificó que un 30% dijo hacer “búsquedas silenciosas”, pero sin encontrar otras opciones de trabajo, mientras que 18% dijo que no las realizaba y 6% no quiso responder.

De acuerdo con la firma, algunos factores que evitan este tipo de prácticas son el llamado salario emocional y el desarrollo del talento, entre otros.

Indicó que la falta de personal impacta con sobrecarga y estrés al equipo de trabajo, así como la falta de logística.

Añadió que los sectores con mayor demanda de empleo durante el tercer trimestre de este año fueron: industrias manufactureras, servicios de reparación y mantenimiento, servicios financieros y de seguros, así como sistemas y tecnologías de la información.

En contraste, el de menor demanda fue el rubro de servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas.