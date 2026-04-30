Indagan 29 amenazas en planteles escolares de NL

El titular de la Fiscalía señaló que, aunque la mayoría de las acciones son preventivas, ya han detectado armas en las revisiones que realizan las autoridades y docentes.

El Fiscal General, Javier Flores, informó que la Fiscalía General de Justicia mantiene bajo investigación 29 reportes de amenazas en planteles del área metropolitana.

”Hemos estado en vigilancia de las escuelas, se encontraron en tres escuelas, por parte de los maestros y Fuerza Civil que alguno de los alumnos traía una arma blanca, pero la verdad es preventiva la reacción que se está haciendo”, explicó Flores.

”La supervisión debe realizarse cotidianamente en todos los centros educativos”.

El fiscal urgió a los padres a estar pendientes de las inquietudes de sus hijos y activar la prevención de este tipo de delitos desde casa.

”Como siempre es la prevención y pedir a los padres de familia que estén cercanos a sus hijos y por el otro lado en los centros escolares, los maestros, la vigilancia cercana a todos sus alumnos”.

Actualmente, solo existe una carpeta de investigación abierta relacionada con un menor de 13 años, pero no se ha judicializado.

”Se propuso que se mandara al DIF para que le den tratamiento psicológico”, añadió Flores.

El joven, destacó, fue detenido en la Secundaria número 20 de Monterrey tras un operativo mochila efectuado por personal del plantel y policías.

Alejandro Carlín Balboa, Vicefiscal de Control, detalló que el adolescente fue puesto a disposición por el delito de amenazas, pero debido a su edad, la ley impide su detención, por lo que fue remitido al DIF Capullos.

”Han sido 29 reportes, de los cuales se puso a disposición a un adolescente de 13 años por el delito de amenazas”, dijo.

“Está la carpeta de investigación por el delito de amenazas; sin embargo, hay que darle continuidad a esa carpeta, con seguimiento, si es necesario judicializar en su momento”.

Informó que darán seguimiento a ese caso para determinar si la carpeta abierta se judicializa.