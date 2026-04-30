Indagan 29 amenazas en planteles escolares de NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 30 abril 2026
    Indagan 29 amenazas en planteles escolares de NL
    Actualmente, solo existe una carpeta de investigación abierta relacionada con un menor de 13 años, pero no se ha judicializado. REFORMA

El Fiscal urgió a los padres a estar pendientes de las inquietudes de sus hijos y activar la prevención de este tipo de delitos desde casa

El Fiscal General, Javier Flores, informó que la Fiscalía General de Justicia mantiene bajo investigación 29 reportes de amenazas en planteles del área metropolitana.

El titular de la Fiscalía señaló que, aunque la mayoría de las acciones son preventivas, ya han detectado armas en las revisiones que realizan las autoridades y docentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-5-anos-autos-chinos-reconfiguran-el-mercado-IG20377816

”Hemos estado en vigilancia de las escuelas, se encontraron en tres escuelas, por parte de los maestros y Fuerza Civil que alguno de los alumnos traía una arma blanca, pero la verdad es preventiva la reacción que se está haciendo”, explicó Flores.

”La supervisión debe realizarse cotidianamente en todos los centros educativos”.

El fiscal urgió a los padres a estar pendientes de las inquietudes de sus hijos y activar la prevención de este tipo de delitos desde casa.

”Como siempre es la prevención y pedir a los padres de familia que estén cercanos a sus hijos y por el otro lado en los centros escolares, los maestros, la vigilancia cercana a todos sus alumnos”.

Actualmente, solo existe una carpeta de investigación abierta relacionada con un menor de 13 años, pero no se ha judicializado.

”Se propuso que se mandara al DIF para que le den tratamiento psicológico”, añadió Flores.

El joven, destacó, fue detenido en la Secundaria número 20 de Monterrey tras un operativo mochila efectuado por personal del plantel y policías.

Alejandro Carlín Balboa, Vicefiscal de Control, detalló que el adolescente fue puesto a disposición por el delito de amenazas, pero debido a su edad, la ley impide su detención, por lo que fue remitido al DIF Capullos.

”Han sido 29 reportes, de los cuales se puso a disposición a un adolescente de 13 años por el delito de amenazas”, dijo.

“Está la carpeta de investigación por el delito de amenazas; sin embargo, hay que darle continuidad a esa carpeta, con seguimiento, si es necesario judicializar en su momento”.

Informó que darán seguimiento a ese caso para determinar si la carpeta abierta se judicializa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas
Escuelas
tiroteos

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, el gobernador morenista -en ese entonces candidato-habría sostenido reuniones con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Rocha Moya se reunió con ‘Los Chapitos’ antes de las elecciones 2021; así operaron su triunfo
En casi 6 de cada 10 delitos cometidos por menores, las drogas están presentes.

Coahuila: Niños caen en drogas por tristeza y problemas en casa, revela consulta
Luego de meses de alerta por esta plaga, se reporta el primer caso en el ganado de la entidad.

Coahuila: Confirman primer caso positivo de gusano barrenador en ganado
La ofensiva de Laguna fue contenida tras anotar 11 carreras en el primer juego.

Saraperos se sacude la presión en el Madero y derrota a Laguna con orden y pitcheo
Día del Niño: Lindsay Lohan y Belinda, estrellas infantiles que siguen vigentes en el espectáculo

Día del Niño: Lindsay Lohan y Belinda, estrellas infantiles que siguen vigentes en el espectáculo
La reunión del martes fue la primera que celebró el Consejo de Cooperación del Golfo desde que comenzó la guerra hace dos meses.

El plan iraní para el peaje del estrecho de Ormuz fracasa
Cada declaración puede agrupar miles de operaciones de importación distintas, que luego son revisadas de manera individual.

EU ha rechazado el 15% de solicitudes de reembolso por aranceles anulados en el Supremo
El periodista Silber Meza Camacho advirtió que las acusaciones de autoridades de Estados Unidos podrían representar un golpe decisivo para el gobierno de Rubén Rocha Moya y sus aspiraciones de continuidad política.

Acusación de EUA es un golpe para gobierno de Rocha Moya y su ánimo de imponer sucesor: periodista Silber Meza