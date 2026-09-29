Gobierno de Sheinbaum informa que huracán Polo dejó saldo blanco en BCS e impactará Sonora esta mañana

El huracán Polo tocó tierra alrededor de las 00:00 horas en las inmediaciones de la localidad de Las Barrancas, municipio de Comondú, Baja California Sur, sin que hasta el momento se reportaran pérdidas humanas. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los habitantes de Guaymas y de las comunidades cercanas que se mantuvieran en lugares seguros ante el avance del fenómeno meteorológico.

La mandataria enfatizó que, aunque Polo habría disminuido su intensidad a categoría 1 antes de alcanzar Sonora, las condiciones asociadas al huracán todavía podían representar un riesgo para la población. “Aun cuando es categoría 1, es importante resguardarse”, subrayó. POLO SE DIRIGE HACIA LAS COSTAS DE SONORA De acuerdo con el reporte de las 6:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del huracán se encontraba aproximadamente a 105 kilómetros de Loreto y 145 kilómetros de Guaymas, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. La trayectoria prevista indicaba que el sistema continuaría desplazándose hacia las costas sonorenses y que su impacto en las inmediaciones de Guaymas ocurriría durante la mañana, entre las 8:00 y 9:00 horas. Ante esta situación, las autoridades estatales y federales mantuvieron comunicación permanente para coordinar las acciones preventivas y mantener informada a la población. La prioridad, señalaron las autoridades, era reducir la exposición de los habitantes a los efectos del viento, las lluvias y posibles inundaciones o corrientes de agua.

SALDO BLANCO EN BAJA CALIFORNIA SUR La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el paso de Polo por Baja California Sur dejó hasta ese momento un saldo blanco, con afectaciones principalmente materiales y sin reporte de pérdidas humanas. Entre los principales daños registrados se encontraban: Anegaciones en vialidades a nivel de banqueta.Escurrimientos y encharcamientos.Caída de árboles.Caída de ramas.Afectaciones menores en distintos puntos de la entidad. Velázquez Alzúa señaló que las autoridades tenían previsto atender estas afectaciones durante el mismo martes. Asimismo, indicó que los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto mantenían los servicios de energía eléctrica y agua potable, pese al paso del fenómeno. MILES DE PERSONAS REGRESARÁN A SUS HOGARES Como parte de las medidas de prevención implementadas antes de la llegada de Polo, miles de habitantes fueron trasladados a refugios temporales. De acuerdo con Protección Civil, alrededor de 6 mil 700 personas que permanecieron en estos espacios comenzarían a regresar a sus domicilios durante este martes, una vez que las condiciones permitieran hacerlo de manera segura. En las labores de prevención, atención y respuesta participaron 6 mil 827 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, además de elementos que apoyaron mediante el Plan DN-III-E y el Plan Marina. Las autoridades mantuvieron las labores de supervisión para determinar con mayor precisión el alcance de las afectaciones provocadas por el huracán. AUTORIDADES REALIZARÁN EVALUACIÓN DE DAÑOS La coordinadora nacional de Protección Civil anunció que realizaría un recorrido junto con el gobernador de Baja California Sur para evaluar directamente las condiciones de las zonas afectadas. El objetivo será determinar las necesidades de la población y verificar la situación de la infraestructura y los servicios públicos después del paso del huracán. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó que, pese a las lluvias provocadas por Polo, no se habían registrado pérdidas humanas. “El paso del huracán en Baja California Sur nos ha dejado lluvia, pero ninguna pérdida humana, que es lo más importante”, afirmó. El mandatario estatal señaló que los daños materiales serían evaluados durante la jornada y agradeció a la población por atender las recomendaciones emitidas por las autoridades antes y durante el paso del fenómeno. SHEINBAUM RECONOCE RESPUESTA DE LA POBLACIÓN La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la respuesta de los habitantes de Baja California Sur ante los llamados de Protección Civil. La mandataria agradeció a la población por atender las recomendaciones y trasladarse a sitios seguros cuando fue necesario, calificando la respuesta ciudadana como “extraordinaria”. La coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal permitió mantener los operativos de prevención y atención durante el paso del huracán. TORMENTA TROPICAL RACHEL CONTINÚA ALEJÁNDOSE DE MÉXICO Mientras Polo avanzaba hacia Sonora, otro sistema meteorológico, la tormenta tropical Rachel, continuaba desplazándose de manera paralela al territorio nacional y avanzaba hacia el océano Pacífico. Durante el reporte ofrecido por Protección Civil, Rachel se encontraba aproximadamente a 430 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán. A diferencia de Polo, Rachel continuaba su trayectoria paralela a las costas mexicanas y se internaba progresivamente en el Pacífico. Las autoridades mantenían vigilancia sobre ambos sistemas para determinar su evolución y posibles efectos sobre las comunidades costeras. LLAMANDO A MANTENER PRECAUCIONES Aunque las autoridades reportaron un saldo blanco en Baja California Sur, insistieron en que la población debe mantener las medidas preventivas mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas. En Sonora, particularmente en Guaymas y sus alrededores, el llamado fue a permanecer en lugares seguros ante la llegada de Polo, debido a que incluso un huracán de categoría 1 puede generar lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones y otros riesgos. Las autoridades federales y estatales mantendrán el monitoreo de Polo y Rachel y continuarán informando sobre cambios en sus trayectorias, intensidad y posibles afectaciones. Por ahora, Baja California Sur reporta saldo blanco tras el impacto de Polo, mientras que la atención se concentra en las costas de Sonora ante el avance del sistema hacia esa entidad.