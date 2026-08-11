Gobierno de Sheinbaum informa sobre la reducción del 51% de los homicidios dolosos; julio registra el nivel más bajo desde 2015

La administración de Claudia Sheinbaum reportó una reducción de 51% en el promedio diario de este delito respecto al inicio de su gobierno, en septiembre de 2024.

La incidencia de homicidios dolosos en México registró en julio su nivel más bajo en una década, de acuerdo con las cifras presentadas este martes por el Gobierno federal.

Con ello, julio se convirtió, según las cifras oficiales expuestas durante la conferencia, en el mes con el menor promedio diario de homicidios dolosos desde 2015.

De acuerdo con la funcionaria, este resultado representa una reducción de 44 homicidios diarios frente al promedio registrado al comienzo de la actual administración.

La información fue presentada por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien detalló que durante julio se registró un promedio de 42.5 homicidios dolosos diarios en el país.

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la evolución de los principales indicadores de seguridad y sostuvo que, a 22 meses del inicio de su administración, la tendencia de los homicidios dolosos mantiene una disminución sostenida.

Una reducción que el Gobierno atribuye a la estrategia de seguridad

Figueroa Franco explicó que la comparación entre septiembre de 2024 y julio de 2026 muestra una disminución de 51% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso.

La funcionaria subrayó que la reducción debe observarse a partir del promedio diario y no únicamente mediante el número acumulado de carpetas o víctimas durante un mes, debido a que este indicador permite comparar la evolución de la violencia homicida entre distintos periodos.

El dato adquiere relevancia debido a que el homicidio doloso constituye uno de los principales indicadores utilizados para medir los niveles de violencia y seguridad pública en el país.

Durante la presentación de los resultados, el Gobierno federal destacó que la disminución no se limita exclusivamente a este delito, sino que también se ha registrado una tendencia descendente en otros ilícitos considerados de alto impacto.

Delitos de alto impacto también muestran una baja

Además de los homicidios, el SESNSP reportó una reducción en el promedio diario de los delitos de alto impacto.

Según Figueroa Franco, este indicador disminuyó 33% respecto a octubre de 2024, periodo utilizado como referencia para medir la evolución de este conjunto de delitos.

La titular del SESNSP afirmó que la reducción alcanza a todos los delitos considerados de alto impacto a nivel nacional, aunque la evolución no es homogénea en todas las entidades federativas ni en todos los tipos de ilícito.

Los resultados forman parte del seguimiento que realiza el Gobierno federal sobre la incidencia delictiva y son utilizados para evaluar el comportamiento de la violencia y la efectividad de las políticas de seguridad implementadas durante la actual administración.

Siete estados concentran casi la mitad de los homicidios

Pese a la reducción nacional, las cifras muestran que la violencia homicida continúa concentrándose de manera importante en determinadas regiones del país.

De acuerdo con el reporte presentado por el SESNSP, siete entidades federativas concentran 49% del total de homicidios dolosos registrados en México.

Los estados señalados son:

Guanajuato

Baja California

Chihuahua

Sinaloa

Estado de México

Guerrero

Morelos

La concentración territorial representa uno de los principales retos para la estrategia nacional de seguridad, debido a que una disminución del promedio nacional no significa que el comportamiento de la violencia sea igual en todas las entidades.

En estos estados se concentra prácticamente la mitad de los casos reportados en el país, por lo que su evolución tiene un peso considerable en el resultado nacional.

Julio marca un nuevo mínimo en la estadística

Uno de los datos centrales de la presentación fue el comportamiento registrado durante julio. El promedio de 42.5 homicidios dolosos diarios representa, de acuerdo con el Gobierno federal, el nivel más bajo para este indicador desde 2015.

La administración federal utiliza este resultado como una señal de que la tendencia descendente observada durante los últimos meses se ha mantenido y profundizado.

Sheinbaum destacó durante su conferencia que la reducción acumulada durante los primeros 22 meses de su administración representa aproximadamente la mitad del nivel que tenía el homicidio doloso al inicio de su gobierno.

El resultado, sin embargo, ocurre en un contexto en el que persisten importantes focos de violencia en distintas regiones del país y en el que siete entidades concentran casi la mitad de los homicidios registrados a nivel nacional.

El desafío: convertir la reducción nacional en una tendencia generalizada

Las cifras presentadas por el Gobierno federal reflejan una disminución significativa de los homicidios en términos del promedio diario nacional. El reto para las autoridades será mantener esta tendencia y conseguir que la reducción tenga un impacto más uniforme entre las entidades federativas.

La concentración de casi la mitad de los homicidios en siete estados evidencia que la problemática de seguridad continúa teniendo una fuerte dimensión regional. Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos representan, en conjunto, una parte fundamental de la violencia homicida que aún enfrenta el país.

Para el Gobierno de Sheinbaum, los datos de julio constituyen un resultado favorable de su estrategia de seguridad y una señal de que la tendencia registrada desde el inicio de la administración continúa a la baja.

El balance presentado este martes coloca al homicidio doloso en 42.5 casos diarios, frente a un promedio que era 44 homicidios mayor al inicio del actual gobierno.

De esta manera, el Ejecutivo federal sostiene que en menos de dos años se ha conseguido reducir en 51% el promedio diario de este delito.

La evolución de los siguientes meses será determinante para establecer si el descenso observado representa una reducción coyuntural o la consolidación de una tendencia de largo plazo en los niveles de violencia homicida del país.