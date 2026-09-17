Gobierno de Sheinbaum prevé inversión de más de 213 mil mdp en carreteras

Durante la conferencia matutina presidencial, el funcionario subrayó la importancia de esta actividad económica y señaló que durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha impulsado el desarrollo de infraestructura carretera y otros proyectos estratégicos en distintas regiones del país.

El sector de la construcción representa una parte significativa de la economía mexicana, al aportar 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, destacó Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Este sector representa 6.5 por ciento del PIB; es decir, de cada 100 pesos que se producen en el país, 6.5 vienen de ese sector”, explicó Mendoza Sánchez.

El funcionario agregó que la relevancia de la construcción también se refleja en el impacto que tiene sobre las cadenas productivas nacionales, debido a que 82 por ciento de los materiales y servicios utilizados por el sector son de origen mexicano. Esto, señaló, permite que una parte importante de la inversión en infraestructura permanezca dentro de la economía nacional y genere actividad para empresas y trabajadores.

CRECE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Mendoza Sánchez también hizo referencia al comportamiento reciente de la construcción. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mencionados durante la conferencia, en julio la actividad de la construcción, particularmente en su componente industrial, registró un crecimiento anual de 6.7 por ciento.

El desempeño del sector cobra relevancia debido a su relación con diversas ramas de la economía, entre ellas la producción de materiales, transporte, servicios especializados y generación de empleos.

MÁS DE 213 MIL MILLONES DE PESOS PARA AUTOPISTAS

En materia de infraestructura carretera, el director de Banobras informó que durante el actual sexenio se contempla el desarrollo de 19 proyectos de autopistas en 17 estados de la República.

De estos proyectos, 14 ya fueron aprobados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mientras que otros cinco permanecen en proceso de análisis.

La inversión estimada para este conjunto de obras asciende a 213 mil 868 millones de pesos, recursos que provendrán del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) mediante esquemas de inversión mixta.

Mendoza Sánchez explicó que los proyectos están vinculados con cuatro corredores considerados prioritarios para la conectividad del país:

Corredor del Golfo Ruta 57

Golfo-Centro

Carreteras de Baja California

Además de mejorar la comunicación entre distintas regiones, las obras de infraestructura carretera tendrán un impacto en el mercado laboral.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, los proyectos permitirán generar alrededor de 177 mil empleos directos y 144 mil empleos indirectos.

GOBIERNO PROYECTA 3 MIL 161 CAMINOS

Por su parte, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, informó que durante la administración se contempla la construcción de 3 mil 161 caminos, con una inversión estimada de 154 mil millones de pesos.