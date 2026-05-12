Gobierno federal envía comitiva a Chilapa, Guerrero, tras denuncias de desplazamientos, bloqueos y violencia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que servidores públicos federales se trasladaron a Chilapa de Álvarez para atender diversas denuncias relacionadas con bloqueos carreteros, desplazamiento forzado de familias y hechos de violencia registrados en la región. A través de sus redes sociales, la funcionaria federal señaló que el despliegue se realizó por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. “Con la instrucción de la Presidenta @Claudiashein viajamos a #Guerrero para ayudar en el retiro de bloqueos, restablecer el orden en #Chilapa y atender a las familias desplazadas”, escribió la titular de Gobernación en su publicación, donde también mencionó al subsecretario César Yáñez Centeno.

REPORTAN BLOQUEOS Y PRESENCIA DE GRUPOS CRIMINALES EN COMUNIDADES DE CHILAPA De acuerdo con reportes oficiales y versiones difundidas por medios de comunicación, la situación de violencia en la zona se concentra principalmente en tres comunidades de la región de Chilapa, donde continúan bloqueos y presencia de hombres armados. Las autoridades señalaron que una de las prioridades inmediatas es garantizar la salida de personas lesionadas y permitir el ingreso de ayuda médica, personal de seguridad y fuerzas federales. Según reportes periodísticos, la confrontación entre los grupos criminales conocidos como Los Ardillos y Los Tlacos habría provocado una nueva ola de desplazamiento forzado en distintas comunidades de Guerrero, fenómeno que desde hace varios años afecta diversas regiones del estado. CRIMEN ORGANIZADO DESPLAZA A COMUNIDADES DE OAXACA Autoridades federales confirmaron que al menos 96 personas abandonaron sus hogares en los últimos días ante el temor de quedar atrapadas en medio de los enfrentamientos armados. Habitantes de comunidades cercanas denunciaron previamente, tanto en redes sociales como ante medios locales, la falta de condiciones de seguridad, así como la instalación de retenes improvisados, ataques armados y bloqueos en caminos rurales.

HABITANTES HUYEN AL MONTE POR TEMOR A ATAQUES DEL CRIMEN ORGANIZADO Pobladores de las comunidades de Tula y Xicotlán, pertenecientes al municipio de Chilapa, informaron que personas desplazadas que se refugiaban en la comunidad de Alcozacán tuvieron que huir hacia zonas montañosas durante la noche del lunes. De acuerdo con los testimonios difundidos por habitantes, la decisión se tomó luego de que fuera interrumpido el suministro eléctrico en la comunidad y surgiera el temor de un posible ataque armado. En un video difundido en redes sociales, un poblador señaló que los desplazados y habitantes de Alcozacán abandonaron temporalmente la comunidad debido a la ausencia de seguridad. “Los refugiados que estaban aquí salieron huyendo a los montes”, expresó el habitante, quien también cuestionó la ausencia de elementos de la Guardia Nacional pese a los anuncios previos de reforzamiento de seguridad. El mismo poblador denunció que las comunidades indígenas de la región llevan varios días bajo ataques armados y sin presencia suficiente de autoridades de seguridad.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN INFORMA ACCIONES EN LA REGIÓN Posteriormente, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado oficial en el que confirmó el traslado de funcionarios federales a Guerrero. La dependencia señaló que el subsecretario César Yáñez Centeno sostuvo comunicación con líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, con el objetivo de solicitar el cese de disputas y el retiro pacífico de bloqueos. Según el comunicado, las partes involucradas aceptaron permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden y facilitar la atención médica a personas lesionadas. La Secretaría de Gobernación indicó además que Rosa Icela Rodríguez acudiría personalmente a la región en coordinación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, y con el subsecretario de Gobierno estatal, Francisco Rodríguez. Las autoridades federales señalaron que realizarán recorridos por las comunidades afectadas para atender directamente la situación de las familias desplazadas.

REPORTAN PERSONAS LESIONADAS Y DESPLIEGUE DE FUERZAS DE SEGURIDAD La dependencia federal detalló que el acuerdo alcanzado contempla priorizar el diálogo entre los grupos involucrados, además de brindar apoyo a personas desplazadas y atención médica a lesionados. De acuerdo con información proporcionada por el sistema IMSS Bienestar, seis personas reciben atención médica en hospitales de la institución debido a los hechos violentos registrados en la región. Asimismo, la Secretaría de Gobernación informó que se instalarán mesas de diálogo por separado con ambos grupos para buscar una solución de fondo al conflicto. Por su parte, autoridades del Gobierno de Guerrero confirmaron que ya fue autorizado el ingreso de personal de seguridad y cuerpos médicos a la zona de Chilapa. Al operativo se integraron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de ambulancias, además del secretario de Seguridad Pública estatal y funcionarios del gobierno estatal, con el propósito de reforzar la atención y seguridad en las comunidades afectadas.

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