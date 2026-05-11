Promete Sheinbaum apoyo y protección a desplazados por el crimen en Guerrero

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    Promete Sheinbaum apoyo y protección a desplazados por el crimen en Guerrero
    Harfuch y Rosa Icela Rodríguez informaron de la situación en la reunión de gabinete esta mañana, indicó la presidenta. Cuartoscuro

La mandataria informó que se encuentran trabajando para poder proteger a la población

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum prometió a las familias desplazadas por el crimen en Chilapa, Guerrero, protección y regresarlas a sus hogares.

Sin dar detalles, la Mandataria informó que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informaron de la situación en la reunión de gabinete esta mañana.

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”Estamos trabajando ahí para poder proteger a la población. Se entrará en contacto con ellos ver lo que está ocurriendo, ver en qué lugares.

”Con la presencia de la Guardia Nacional y al mismo tiempo, con la atención a estas familias desplazadas, pues ayudar a que puedan regresar a su lugar de origen. Mientras tanto darles protección”, dijo en su conferencia matutina.

En las últimas 48 horas, el grupo criminal “Los Ardillos” ha realizado ataques armados contra tres comunidades indígenas de Chilapa, lo que ha provocado la muerte de cuatro policías comunitarios asesinados, una mujer herida y el desplazamiento de decenas de familias.

DESCARTA RIESGO EN T-MEC

Ante las acusaciones lanzadas desde Estados Unidos contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve servidores y ex servidores públicos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se ha cancelado nada del T-MEC.

Al ser cuestionada si la revisión del T-MEC está en riesgo, tras la petición de extradición de Rocha por parte de EU y las reiteradas acusaciones del Presidente Donald Trump en el sentido de que México no actúa en contra del narco, Sheinbaum Pardo afirmó que las pláticas del tratado continúan.

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”Hay pláticas entre el Secretario de Economía, el Secretario de Comercio y el Embajador Greer, que es el que se encarga de este de esta revisión y las pláticas continúan, no se ha cancelado nada”, expresó.

La Presidenta además indicó que es falso que México no esté haciendo nada.

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