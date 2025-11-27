¿Qué dice la carta de renuncia de Gertz Manero a la Fiscalía General de la República?

La renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) ya es un hecho, luego de que enviara al Senado de la República una carta explicando que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como Embajador de México ante ‘un país amigo’, por lo que sus funciones terminan este 27 de noviembre.

‘A partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República’, escribió el funcionario en una carta dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.

Hasta ahora no se sabe quién va a suplir al fiscal de la República porque el proceso que se debe seguir para elegirlo podría extenderse porque se toman en cuenta una serie de procedimientos para nombrarlo.

A continuación, esta es la carta íntegra que Gertz Manero escribió envió al Senado:

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2025.

SEÑORA SENADORA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA SENADO DE LA REPÚBLICA PRESENTE Muy distinguida Señora Presidenta Senadora:

Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento.

Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República.

Debido a lo anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a Usted, respetuosamente, tenga a bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República; a efecto de que, si así lo estimara conveniente el Órgano Legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano.

Atentamente: Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero fue el Procurador General de la República durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador; posteriormente, el organismo gubernamental sustituyó su nombre con el de Fiscalía General de la República, y Gertz Manero siguió al mando de la dependencia, hasta el 27 de noviembre del 2025, durante el sexenio de la presidenta Sheinbaum.