Ernestina Godoy Rangel será la fiscal interina de la Fiscalía General de la República tras renuncia de Gertz

El 27 de noviembre, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero al cargo de Fiscal General de la República, el puesto será gestionado, hasta nuevo aviso, por Ernestina Godoy Rangel.

La funcionaria pública fue titulada, previamente por el mismo Gertz Manero, como titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia (FECOC). Por el momento, será la encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República.

Según las autoridades federales, Godoy tomará protesta como titular de la FECOC, y posteriormente, tras el proceso del Senado, será elegida para tomar el cargo de Fiscal General.

Durante la presidencia de Claudia Sheinbaum, Godoy se ha desempeñado como consejera Jurídica de la Presidencia de la República.