Ernestina Godoy Rangel será la fiscal interina de la Fiscalía General de la República tras renuncia de Gertz

México
/ 27 noviembre 2025
    Ernestina Godoy Rangel será la fiscal interina de la Fiscalía General de la República tras renuncia de Gertz
    Ernestina Godoy Rangel será la nueva Fiscal General de la República tras renuncia de Gertz FOTO: CUARTO OSCURO Presidencia

Tras su renuncia, Alejandro Gertz Manero pasará a ser embajador de un ‘país amigo’, según informó en su carta de renuncia

El 27 de noviembre, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero al cargo de Fiscal General de la República, el puesto será gestionado, hasta nuevo aviso, por Ernestina Godoy Rangel.

La funcionaria pública fue titulada, previamente por el mismo Gertz Manero, como titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia (FECOC). Por el momento, será la encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República.

Según las autoridades federales, Godoy tomará protesta como titular de la FECOC, y posteriormente, tras el proceso del Senado, será elegida para tomar el cargo de Fiscal General.

TE PUEDE INTERESAR: Senado acepta renuncia de Gertz Manero y la consideran como ‘causa grave’

Durante la presidencia de Claudia Sheinbaum, Godoy se ha desempeñado como consejera Jurídica de la Presidencia de la República.

Temas


política
Seguridad
Investigaciones

Localizaciones


CDMX
México

Personajes


Alejandro Gertz Manero
Ernestina Godoy

Organizaciones


FGR

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Alejandro Gertz Manero renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de noviembre de 2025.

Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR: entrega su dimisión oficial al Senado
Un camión de refrescos ‘Jarritos’ se accidentó al circular por una pendiente de la alcaldía Álvaro Obregón, llamada ‘la bajada del diablo’.

Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX
García destacó que se trabaja en 34 proyectos estratégicos de varios rubros para el evento futbolístico.

Declara Samuel García a Nuevo León blindado para Mundial de Futbol 2026
Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

Guardia Nacional de EU vigilan cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo, en Washington. Dos agentes de la GN fueron asesinados en un tiroteo, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico.

Trump afirma que tirador de ataque a agentes ‘pagará un precio muy alto’
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la Casa Blanca, en Washington.

Detiene el ICE a una inmigrante con lazos familiares con secretaria con Karoline Leavitt
La medida inicia una revisión de 30 días dirigida por los Departamentos de Estado y del Tesoro para identificar ramas de la Hermandad en Egipto, Jordania y Líbano para una posible designación.

Trump designa ciertas ramas de la Hermandad Musulmana como grupos terroristas
Los hechos sucedieron en un momento en que la presencia de tropas en la capital de la nación y otras ciudades del país se ha convertido en un punto de conflicto político.. FOTO:

FBI investiga ataque a miembros de la Guardia Nacional como un acto de terrorismo