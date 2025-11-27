Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR: entrega su dimisión oficial al Senado

Alejandro Gertz Manero ha renunciado a la Fiscalía General de la República (FGR): así lo confirmó el periodista Joaquín López Dóriga. Reuters indicó que esta declaración se hizo oficial una vez que el funcionario entregó su dimisión en el Senado de la República, este 27 de noviembre de 2025.

Con anterioridad, el periodista Carlos Loret de Mola ya había anunciado que el reemplazo de Gertz Manero, sería la actual consejera Presidencial, Ernestina Godoy. Sin embargo, esto aún no es confirmado, ya que existe un procedimiento a seguir.

ESTE ES EL PROCESO A SEGUIR TRAS LA RENUNCIA DE GERTZ MANERO A LA FGR

En este caso particular, el Senado deberá aprobar la renuncia. Después, se dará paso a lo que sigue: