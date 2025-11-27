Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR: entrega su dimisión oficial al Senado

México
/ 27 noviembre 2025
    Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR: entrega su dimisión oficial al Senado
    Alejandro Gertz Manero renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de noviembre de 2025. FOTO: DANIEL AUGUSTO | CUARTOSCURO

Una vez que el Senado de la República avale la renuncia de Gertz Manero a la FGR, se iniciará el proceso para saber quién será su sucesor o sucesora... aunque rumores ya señalan a Ernestina Godoy como próxima titular

Alejandro Gertz Manero ha renunciado a la Fiscalía General de la República (FGR): así lo confirmó el periodista Joaquín López Dóriga. Reuters indicó que esta declaración se hizo oficial una vez que el funcionario entregó su dimisión en el Senado de la República, este 27 de noviembre de 2025.

Con anterioridad, el periodista Carlos Loret de Mola ya había anunciado que el reemplazo de Gertz Manero, sería la actual consejera Presidencial, Ernestina Godoy. Sin embargo, esto aún no es confirmado, ya que existe un procedimiento a seguir.

ESTE ES EL PROCESO A SEGUIR TRAS LA RENUNCIA DE GERTZ MANERO A LA FGR

En este caso particular, el Senado deberá aprobar la renuncia. Después, se dará paso a lo que sigue:

1. Enviará a la Presidenta Claudia Sheinbaum una lista de 10 candidatos para ocupar el puesto de Fiscal General de la República.

2. De esta lista, Sheinbaum armará una terna.

3. Los nombres de los tres candidatos serán turnados al Senado.

4. Se realizará una votación para designar al sucesor o sucesora por una mayoría calificada.

¿QUIÉN ES GERTZ MANERO?

Alejandro Gertz Manero es un jurista, académico y funcionario mexicano que ha ocupado diversos cargos en la administración pública a lo largo de su extensa trayectoria. Nació en la Ciudad de México el 31 de octubre de 1939.

Es Abogado por la Escuela Libre de Derecho, y cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal entre 1998 y 2000, y posteriormente Secretario de Seguridad Pública Federal de 2000 a 2004, durante el gobierno de Vicente Fox. También fue diputado federal en la LXI Legislatura (2009-2012).

Gertz Manero fue elegido por el Senado para el puesto titular de la FGR, convirtiéndose en el primero de esta nueva institución autónoma, con un mandato constitucional de nueve años, programado para concluir en 2028.

PERFIL DE ERNESTINA GODOY EN EL ENTORNO DE SHEINBAUM

En un mensaje, López-Dóriga recordó que Ernestina Godoy ha ocupado cargos estratégicos en administraciones vinculadas a Sheinbaum. Fue fiscal general de Justicia de la Ciudad de México durante la gestión de la ahora presidenta y actualmente funge como consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Agregó que, conforme avance el procedimiento institucional, se conocerá la lista de aspirantes enviada por el Senado, la selección de la terna presidencial y la eventual elección por mayoría calificada en la Cámara Alta.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

