Gertz Manero, tras su salida de la FGR, será embajador de un ‘país amigo’
El Senado de la República convocó a una sesión para discutir el tema este jueves 27 de noviembre
El ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia al ante el Senado, luego que en 2019 asumió el cargo durante el sexenio de Andrés Manuel López Orador.
Por esta razón fue que el Senado de la República convocó a una sesión para discutir el tema este jueves 27 de noviembre, por lo que se espera que en unos momentos se reanude.
Gertz Manero se convirtió en el primer fiscal de la República, de acuerdo con la reforma del sistema judicial penal, para estar en el cargo por un periodo de nueve años, según la Ley Orgánica de la FGR.
FUNGIRÁ COMO EMBAJADOR DE “PAÍS AMIGO”
En una carta difundida por medios de comunicación y periodistas, se puede leer la carta envidada por el exfiscal a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, donde destaca que el motivo de su renuncia es la invitación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum para la embajada de un “país amigo”.
En la misiva afirma que “hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”.
Puntualiza en el escrito que, tras la renuncia a la Fiscalía, la propuesta le permitirá “la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”.
Con su designación, ratificará su vocación de servicio con México; por lo que a partir del 27 de noviembre, se retirará del actual cargo como Fiscal General de la República.
Mientras tanto, en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó informar en el Senado de la República e iniciar el proceso de ratificación del nombramiento basado en lo dispuesto por la Constitución Política de México.
“Con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano”.
ESTE ES EL PROCESO A SEGUIR TRAS LA RENUNCIA DE GERTZ MANERO A LA FGR
En este caso particular, el Senado deberá aprobar la renuncia. Después, se dará paso a lo que sigue:
1. Enviará a la Presidenta Claudia Sheinbaum una lista de 10 candidatos para ocupar el puesto de Fiscal General de la República.
2. De esta lista, Sheinbaum armará una terna.
3. Los nombres de los tres candidatos serán turnados al Senado.
4. Se realizará una votación para designar al sucesor o sucesora por una mayoría calificada.
¿QUIÉN ES GERTZ MANERO?
Alejandro Gertz Manero es un jurista, académico y funcionario mexicano que ha ocupado diversos cargos en la administración pública a lo largo de su extensa trayectoria. Nació en la Ciudad de México el 31 de octubre de 1939.
Es Abogado por la Escuela Libre de Derecho, y cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal entre 1998 y 2000, y posteriormente Secretario de Seguridad Pública Federal de 2000 a 2004, durante el gobierno de Vicente Fox. También fue diputado federal en la LXI Legislatura (2009-2012).
Gertz Manero fue elegido por el Senado para el puesto titular de la FGR, convirtiéndose en el primero de esta nueva institución autónoma, con un mandato constitucional de nueve años, programado para concluir en 2028.