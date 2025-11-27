Gertz Manero, tras su salida de la FGR, será embajador de un ‘país amigo’

El ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia al ante el Senado, luego que en 2019 asumió el cargo durante el sexenio de Andrés Manuel López Orador. Por esta razón fue que el Senado de la República convocó a una sesión para discutir el tema este jueves 27 de noviembre, por lo que se espera que en unos momentos se reanude. Gertz Manero se convirtió en el primer fiscal de la República, de acuerdo con la reforma del sistema judicial penal, para estar en el cargo por un periodo de nueve años, según la Ley Orgánica de la FGR. TE PUEDE INTERESAR: Reportan que Ernestina Godoy será la titular de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero

FUNGIRÁ COMO EMBAJADOR DE “PAÍS AMIGO” En una carta difundida por medios de comunicación y periodistas, se puede leer la carta envidada por el exfiscal a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, donde destaca que el motivo de su renuncia es la invitación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum para la embajada de un “país amigo”. En la misiva afirma que “hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”. Puntualiza en el escrito que, tras la renuncia a la Fiscalía, la propuesta le permitirá “la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”. TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR: entrega su dimisión oficial al Senado