Gradas colapsan durante foto de graduación; 33 alumnos de la Ibero CDMX resultan lesionados | VIDEO

Lo que sería un momento para capturar el recuerdo de una etapa de vida, se convirtió en un accidente que ha dejado al menos 28 estudiantes heridos con golpes y lesiones menores, luego que el templete donde posaban para su fotografía grupal de graduación colapsara; reportes señalan que seis de ellos fueron trasladados para recibir atención médica. Se trata de alumnas y alumnos de la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, plantel ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, donde se reportó la llegada de paramédicos. El video que circula en redes sociales muestra cómo decenas de estudiantes se encontraban colocados en distintos niveles de las gradas, que aparentemente fueron instaladas para la sesión fotográfica de graduación. Se observa que cuando el grupo ya estaba acomodado para la toma, cuando la parte superior de la estructura cedió de manera repentina.

Es decir, quienes se encontraban en la zona alta cayeron hacia atrás, lo que provocó un efecto en cadena entre quienes estaban en los niveles inferiores. En un segundo video que circula en redes sociales, se observa a los familiares de los estudiantes pedir ayuda para las personas lesionadas, así como quejarse de la mala instalación de la estructura. ”¡Qué barbaridad, qué locura, qué horror! (...) con hilos, todo amarrado con hilos, con mecates, mira nada más cómo está amarrado todo con puros mecatitos esto, para el peso que era, es una locura esto, una locura e irresponsabilidad”, dicen las personas en el video sobre la situación.

23 HERIDOS, 6 FUERON TRASLADADOS La Secretaría de Gestión Integral y Riesgos de la Ciudad de México confirmó que la caída de la estructura fue por la mala instalación, lo que provocó el colapso. “A consecuencia de la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella. 23 personas resultaron afectadas con golpes y lesiones menores, de las cuales seis fueron trasladadas para recibir atención médica”, cabe destacar que hasta el momento no se reportan heridos de gravedad. La zona fue acordonada mientras se brindaba atención a los estudiantes y se realizaban las primeras revisiones para determinar responsabilidad y verificar las condiciones en las que fue montada la estructura.

A través de un comunicado, la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe explicó lo sucedido durante la toma de fotografía de conclusión de estudios de la Licenciatura en Psicología de la generación 2022-2026. Señalaron que en la sesión se encontraban 150 personas, entre estudiantes y personal. Además, lamentó lo ocurrido, afirmando que una ocasión de celebración se convirtió en un momento de zozobra y dolor para la comunidad estudiantil. Destacaron que un total de 33 personas fueron valoradas por servicios médicos; 28 de ellas fueron atendidas en el campus, mientras 5 fueron trasladadas a centros médicos para valoración complementaria, como parte de los protocolos de prevención. Confirmando que ninguna de las personas atendidas presentó lesiones que comprometieran su vida. Pese a que el servicio fue facilitado por un proveedor externo para realizar la fotografía, la Universidad asume plenamente la responsabilidad institucional, así como garantizar la cobertura integral de la atención médica necesaria, y seguirá brindando acompañamiento psicológico a todas las personas que lo requieran. Así como han iniciado una revisión exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes en colaboración de instancias de la CDMX correspondientes. Al mismo tiempo, tras el incidente, directivos de la Ibero sostuvieron una sesión de diálogo y escucha con la comunidad presente, reiterando el compromiso de responsabilidad institucional y acompañamiento. Puntualizaron que mantendrán comunicación permanente y seguimiento puntual hasta la recuperación total de los afectados.

PREOCUPACIÓN EN COMUNIDAD UNIVERSITARIA El incidente generó preocupación entre la comunidad universitaria, ya que se trata de una actividad organizada dentro del plantel por autoridades escolares, aunque normalmente está a cargo de contratistas externos. Se espera que continúen las investigaciones para esclarecer las causas del incidente y evitar que un hecho similar vuelva a repetirse. Aparentemente, en el lugar estaban alrededor de 150 personas al momento del colapso, entre ellos estudiantes y asistentes de la sesión fotográfica.

