Grecia Quiroz acusa a elementos del ‘Plan Michoacán’ de extorsión en Uruapan
Acusaciones que ha hecho llegar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien mantiene comunicación.
La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda del edil asesinado Carlos Manzo, Grecia Quiroz, acusó que elementos de seguridad federal, parte del ‘Plan Michoacán’, han intentado extorsionar a la población, así como reportes de abuso de autoridad. Acusaciones que ha hecho llegar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, con quien mantiene comunicación.
“Si estas corporaciones vienen, lejos de apoyar (...) He tenido comunicación con el secretario Omar [García Harfuch] y le he pedido de favor que si estas corporaciones están tratando otra vez de extorsionar o a espantar a los ciudadanos, pues que realmente no queremos que estén aquí”, declaró Quiroz ante medios de comunicación.
CIUDADANOS REPORTAN EXTORSIONES DE AGENTES FEDERALES
De acuerdo con medios locales, las declaraciones de la alcaldesa ocurren después de las recientes denuncias ciudadanas de presuntas extorsiones por parte de agentes estatales y municipales en Uruapan.
Señaló que la intención de estos agentes es brindar seguridad y apoyo a los ciudadanos; sin embargo, ha recibido denuncias directamente y ha corroborado la información de los presuntos delitos.
“La intención de que ellos estén en Uruapan, en las entradas y salidas, es para brindarles seguridad y un apoyo a los ciudadanos, entonces, yo estoy muy al pendiente de ello. Ha habido denuncias directamente hacia mi persona en cuanto a que los ciudadanos me han hablado, he corroborado la información”, agregó la alcaldesa.
Apuntó que aunque muchas de las denuncias son falsas, también existen reportes verdaderos, a lo que Quiroz solicitó a los denunciantes presentar pruebas de la solicitud de dinero por parte de elementos federales. Destacando que los equipos de seguridad estaban conscientes del rechazo ante el delito.
“Las que han sido verídicas, han sido demandadas y se les ha dado respuesta (...) si hay un abuso de autoridad, van a ser dados de baja”, puntualizó Grecia Quiroz, la esposa de Carlos Manzo, quien era líder del ‘Movimiento del Sombrero’ y su crimen ha provocado manifestaciones en el país.