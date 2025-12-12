Grecia Quiroz acusa a elementos del ‘Plan Michoacán’ de extorsión en Uruapan

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda del edil asesinado Carlos Manzo, Grecia Quiroz, acusó que elementos de seguridad federal, parte del ‘Plan Michoacán’, han intentado extorsionar a la población, así como reportes de abuso de autoridad. Acusaciones que ha hecho llegar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, con quien mantiene comunicación.

“Si estas corporaciones vienen, lejos de apoyar (...) He tenido comunicación con el secretario Omar [García Harfuch] y le he pedido de favor que si estas corporaciones están tratando otra vez de extorsionar o a espantar a los ciudadanos, pues que realmente no queremos que estén aquí”, declaró Quiroz ante medios de comunicación.

TE PUEDE INTERESAR: Noroña arremete contra Grecia Quiroz: ‘Ya va por la gubernatura de Michoacán’

CIUDADANOS REPORTAN EXTORSIONES DE AGENTES FEDERALES

De acuerdo con medios locales, las declaraciones de la alcaldesa ocurren después de las recientes denuncias ciudadanas de presuntas extorsiones por parte de agentes estatales y municipales en Uruapan.

Señaló que la intención de estos agentes es brindar seguridad y apoyo a los ciudadanos; sin embargo, ha recibido denuncias directamente y ha corroborado la información de los presuntos delitos.