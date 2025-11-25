Noroña arremete contra Grecia Quiroz: ‘Ya va por la gubernatura de Michoacán’

25 noviembre 2025
    Noroña arremete contra Grecia Quiroz: 'Ya va por la gubernatura de Michoacán'
    El legislador ha mantenido una postura crítica hacia la alcaldesa desde que asumió el cargo tras el asesinato de su esposo. /FOTO: ESPECIAL

El senador morenista criticó a la alcaldesa de Uruapan por vincular a militantes de su partido con el asesinato de su esposo y afirmó que la oposición la respaldará para posicionarla

MORELIA, MICH.- El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del presidente municipal Carlos Manzo -asesinado el pasado 1 de noviembre-, busca proyectarse políticamente rumbo a la gubernatura de Michoacán. En su videochat semanal, el legislador aseguró que “la ambición ya se le despertó” y que la oposición la impulsará en próximos procesos electorales.

Fernández Noroña sostuvo que Quiroz será candidata en el futuro, aunque consideró que su eventual participación representaría “un mar de distancia” respecto a una contienda real contra Morena. “Es evidente que ya está en esa línea”, dijo el senador, quien ha mantenido una postura crítica hacia la alcaldesa desde que asumió el cargo tras el asesinato de su esposo durante la celebración de Día de Muertos.

El legislador acusó además que la derecha buscará respaldar a Quiroz para construir lo que llamó “figuras fascistas” con las que, afirmó, intentan legitimarse electoralmente. Señaló que la presidenta municipal ha emitido declaraciones “irresponsables” al involucrar a militantes de Morena en el caso.

“Puede ir a declarar a la fiscalía y dar elementos si es que los tiene”, apuntó Fernández Noroña, en referencia a los señalamientos que Quiroz ha realizado sobre los morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy, a quienes ha mencionado como posibles responsables del homicidio de Manzo.

La alcaldesa ha insistido en que se investigue a los dos actores políticos, ambos con trayectoria dentro de Morena, lo que ha generado tensiones internas y reacciones encontradas dentro del partido.

Consultada sobre el tema, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, declinó hacer comentarios. “Hoy tenemos que conmemorar la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres”, dijo ante preguntas de la prensa. Al insistírsele sobre la gravedad de las declaraciones de Fernández Noroña, reiteró: “Yo no comentaría nada al respecto”.

El caso del asesinato de Carlos Manzo continúa bajo investigación, mientras el clima político en Michoacán se intensifica ante los nuevos señalamientos y la disputa interna por el control de espacios de poder en la entidad. Con información de El Universal

