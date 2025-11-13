Sheinbaum blinda a alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz; cuenta con 21 guardias de seguridad

México
/ 13 noviembre 2025
    Sheinbaum blinda a alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz; cuenta con 21 guardias de seguridad
    La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, cuenta con 21 guardias. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno Federal brinda protección especial a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, quien cuenta con 21 elementos de seguridad tras el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno brinda “todo el apoyo” a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, quien cuenta con 21 elementos de seguridad asignados a su resguardo. El anuncio se dio tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, durante el Festival de las Velas el pasado 1 de noviembre.

Durante su conferencia matutina del 13 de diciembre, Sheinbaum explicó que siete guardias nacionales integran el primer círculo de protección de Quiroz, mientras que otros 14 elementos conforman el segundo anillo de seguridad. Además, la mandataria federal aclaró que la Guardia Nacional es la encargada directa de su vigilancia, sin precisar si la alcaldesa también cuenta con apoyo de la policía municipal.

La decisión responde a la creciente tensión en Uruapan, donde la violencia vinculada al crimen organizado ha escalado en los últimos meses. La mandataria señaló que su gobierno mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y municipales para reforzar la seguridad en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch confirma investigación a escoltas de Carlos Manzo

UNA REUNIÓN PARA EXIGIR JUSTICIA

Horas antes de asumir formalmente el cargo, Grecia Quiroz se reunió con Claudia Sheinbaum para abordar la situación de seguridad en Uruapan. En ese encuentro, la alcaldesa —viuda de Manzo— pidió “cero impunidad” en la investigación del asesinato del líder del Movimiento del Sombrero, ocurrido a manos de un joven de 17 años con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Quiero que sepan que la reunión con la presidenta de México no fue para doblar las manos, fue para exigir justicia para Carlos Manzo”, expresó Quiroz durante una manifestación realizada el 7 de noviembre en el centro de Uruapan.

La mandataria federal aseguró que se investigará a fondo el crimen y reiteró su compromiso con la seguridad de las autoridades locales. La protección a la alcaldesa, dijo, forma parte de una estrategia de prevención de riesgos para evitar nuevas agresiones contra funcionarios municipales en zonas de alta conflictividad.

EL OPERATIVO DE SEGURIDAD DE CARLOS MANZO

Previo a su asesinato, Carlos Manzo contaba con un equipo de Guardia Nacional asignado para su resguardo. Sin embargo, los elementos federales solo brindaban “seguridad periférica”, mientras que su primer círculo de protección estaba integrado únicamente por policías municipales.

“El personal de la Guardia Nacional estaba armado con fusiles y su misión era darle seguridad a distancia durante recorridos”, explicó Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, el 3 de noviembre.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, descartó que existan pruebas de vínculos entre los policías municipales y el crimen organizado, aunque señaló que todos los elementos que acompañaban a Manzo ya declararon ante las autoridades.

SOSPECHAS Y NUEVAS MEDIDAS DE VIGILANCIA

El hermano del exalcalde, Juan Manzo, levantó sospechas sobre el comportamiento del equipo de seguridad la noche del asesinato. Según su testimonio, el exalcalde fue regresado hasta tres veces al punto donde fue atacado, presuntamente porque había personas que querían tomarse fotografías con él.

“Genera sospechas que lo hayan hecho volver en repetidas ocasiones. Él ya se iba, pero lo regresaron al mismo sitio”, declaró en entrevista con Azucena Uresti.

Tras estos hechos, el gobierno federal extendió la protección a otros miembros del Movimiento del Sombrero, como el diputado independiente Carlos Bautista, quien también cuenta con 14 guardias nacionales para sus desplazamientos en Michoacán.

Bautista reconoció en redes sociales que su labor legislativa implica riesgos y expresó su desconfianza hacia el Plan Michoacán, una iniciativa de Claudia Sheinbaum que contempla 57 mil millones de pesos en inversión para seguridad e infraestructura en el estado.

TE PUEDE INTERESAR: SSPC arresta a 20 personas, entre ellas ‘El Toto’ y 4 policías en Tabasco: Omar Harfuch

Datos curiosos:

• Grecia Quiroz es la primera alcaldesa de Uruapan que recibe protección directa de la Guardia Nacional.

• El asesinato de Carlos Manzo generó una de las movilizaciones sociales más grandes en la historia reciente del municipio.

• El Movimiento del Sombrero nació como una organización civil para exigir paz y desarrollo en las comunidades rurales de Michoacán.

Temas


Asesinatos
Seguridad

Localizaciones


Uruapan

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Corte negó el impedimento para que la ministra Lenia Batres votara el proyecto.

Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra deberá pagar 33 mil 306 mdp de impuestos
Personal de Bienestar recibe a migrantes repatriados en el Centro Migrante de San Juan de Sabinas, donde se brinda atención integral.

Coahuila brinda apoyo integral a más de 3 mil repatriados en 2025
Fiscalía de Edomex confirma asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. Ya hay dos detenidos por su participación en el delito.

Fiscalía del Edomex confirma homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar; ya hay dos detenidos
El SAT llevará a cabo un sorteo basado en las compras del Buen Fin 2025.

SAT dará hasta 250 mil pesos por el Buen Fin 2025... solamente a quienes cumplan estos requisitos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
México celebra las nominaciones de Ovalle y Orrantía a los premios Marta y Puskás gracias a dos anotaciones inolvidables.

Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantia, nominados a los premios Marta y Puskás por el Mejor Gol del Año
Regalo. ‘Snowman’ se ha convertido en un clásico moderno de la Navidad con millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿Nuevo villancico? Sia confirma dueto navideño junto a Belinda
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar 2025 ya comenzaron a recibir su pago del bimestre noviembre-diciembre.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo checar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?