Sheinbaum blinda a alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz; cuenta con 21 guardias de seguridad

Durante su conferencia matutina del 13 de diciembre, Sheinbaum explicó que siete guardias nacionales integran el primer círculo de protección de Quiroz, mientras que otros 14 elementos conforman el segundo anillo de seguridad . Además, la mandataria federal aclaró que la Guardia Nacional es la encargada directa de su vigilancia, sin precisar si la alcaldesa también cuenta con apoyo de la policía municipal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aseguró que su gobierno brinda “todo el apoyo” a Grecia Quiroz , alcaldesa de Uruapan , quien cuenta con 21 elementos de seguridad asignados a su resguardo. El anuncio se dio tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo , durante el Festival de las Velas el pasado 1 de noviembre.

La decisión responde a la creciente tensión en Uruapan, donde la violencia vinculada al crimen organizado ha escalado en los últimos meses. La mandataria señaló que su gobierno mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y municipales para reforzar la seguridad en la región.

UNA REUNIÓN PARA EXIGIR JUSTICIA

Horas antes de asumir formalmente el cargo, Grecia Quiroz se reunió con Claudia Sheinbaum para abordar la situación de seguridad en Uruapan. En ese encuentro, la alcaldesa —viuda de Manzo— pidió “cero impunidad” en la investigación del asesinato del líder del Movimiento del Sombrero, ocurrido a manos de un joven de 17 años con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Quiero que sepan que la reunión con la presidenta de México no fue para doblar las manos, fue para exigir justicia para Carlos Manzo”, expresó Quiroz durante una manifestación realizada el 7 de noviembre en el centro de Uruapan.

La mandataria federal aseguró que se investigará a fondo el crimen y reiteró su compromiso con la seguridad de las autoridades locales. La protección a la alcaldesa, dijo, forma parte de una estrategia de prevención de riesgos para evitar nuevas agresiones contra funcionarios municipales en zonas de alta conflictividad.

EL OPERATIVO DE SEGURIDAD DE CARLOS MANZO

Previo a su asesinato, Carlos Manzo contaba con un equipo de Guardia Nacional asignado para su resguardo. Sin embargo, los elementos federales solo brindaban “seguridad periférica”, mientras que su primer círculo de protección estaba integrado únicamente por policías municipales.

“El personal de la Guardia Nacional estaba armado con fusiles y su misión era darle seguridad a distancia durante recorridos”, explicó Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, el 3 de noviembre.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, descartó que existan pruebas de vínculos entre los policías municipales y el crimen organizado, aunque señaló que todos los elementos que acompañaban a Manzo ya declararon ante las autoridades.

SOSPECHAS Y NUEVAS MEDIDAS DE VIGILANCIA

El hermano del exalcalde, Juan Manzo, levantó sospechas sobre el comportamiento del equipo de seguridad la noche del asesinato. Según su testimonio, el exalcalde fue regresado hasta tres veces al punto donde fue atacado, presuntamente porque había personas que querían tomarse fotografías con él.

“Genera sospechas que lo hayan hecho volver en repetidas ocasiones. Él ya se iba, pero lo regresaron al mismo sitio”, declaró en entrevista con Azucena Uresti.

Tras estos hechos, el gobierno federal extendió la protección a otros miembros del Movimiento del Sombrero, como el diputado independiente Carlos Bautista, quien también cuenta con 14 guardias nacionales para sus desplazamientos en Michoacán.

Bautista reconoció en redes sociales que su labor legislativa implica riesgos y expresó su desconfianza hacia el Plan Michoacán, una iniciativa de Claudia Sheinbaum que contempla 57 mil millones de pesos en inversión para seguridad e infraestructura en el estado.

Datos curiosos:

• Grecia Quiroz es la primera alcaldesa de Uruapan que recibe protección directa de la Guardia Nacional.

• El asesinato de Carlos Manzo generó una de las movilizaciones sociales más grandes en la historia reciente del municipio.

• El Movimiento del Sombrero nació como una organización civil para exigir paz y desarrollo en las comunidades rurales de Michoacán.