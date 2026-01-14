Grecia Quiroz condena a exfuncionario de Gobierno por implicación en el homicidio de Carlos Manzo

El 14 de enero se reportó que Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, respondió a las declaraciones del exfuncionario relacionado con el asesinato de su esposo.

Samuel ‘N’, uno de los presuntos implicados con la planificación del homicidio de Manzo, trabajaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Gobierno de Uruapan, Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: Enviaban desde Nuevo León droga por mensajería a 22 estados de México, entre ellos, Coahuila

Durante los interrogatorios de la detención de Samuel ‘N’, identificado para los medios con el nombre completo de Samuel García Rivero, se decretó que el exfuncionario accedió a participar en el homicidio de Manzo, presuntamente, por dosis de droga.

Ante los avances de la investigación, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para una entrevista con Joaquín López-Dóriga, señaló que presuntamente el exfuncionario sabía del asesinato de Manzo, 15 días previos, al primero de noviembre.

En los avances de la investigación por parte de la Fiscalía, se detalló que los implicados en el homicidio tenían un grupo de WhatsApp, en donde organizaron los pasos del atentado.

‘Me cae como balde de agua fría porque era una persona que después de lo sucedido con Carlos sínicamente y descaradamente sigue trabajando dentro del gobierno’ expresó Grecia Quiroz.

En la entrevista, Grecia destacó que Samuel ‘N’ no era perteneciente al Movimiento del Sombrero, ni cercano a Carlos Manzo. Sin embargo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, informó que según las investigaciones de la Fiscalía, Samuel ‘N’ fue quien colaboró los horarios y protocolos de Manzo, durante el festival del Día de Muertos.