Grecia Quiroz condena a exfuncionario de Gobierno por implicación en el homicidio de Carlos Manzo

México
/ 14 enero 2026
    Grecia Quiroz condena a exfuncionario de Gobierno por implicación en el homicidio de Carlos Manzo
    Grecia Quiroz condena a exfuncionario de Gobierno por implicación en el homicidio de Carlos Manzo FOTO: VANGUARDIA

Según las declaraciones de Samuel García Rivero, su participación en el homicidio fue por droga y porque Manzo lo ‘tenía hasta la madre’

El 14 de enero se reportó que Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, respondió a las declaraciones del exfuncionario relacionado con el asesinato de su esposo.

Samuel ‘N’, uno de los presuntos implicados con la planificación del homicidio de Manzo, trabajaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Gobierno de Uruapan, Michoacán.

Durante los interrogatorios de la detención de Samuel ‘N’, identificado para los medios con el nombre completo de Samuel García Rivero, se decretó que el exfuncionario accedió a participar en el homicidio de Manzo, presuntamente, por dosis de droga.

Ante los avances de la investigación, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para una entrevista con Joaquín López-Dóriga, señaló que presuntamente el exfuncionario sabía del asesinato de Manzo, 15 días previos, al primero de noviembre.

En los avances de la investigación por parte de la Fiscalía, se detalló que los implicados en el homicidio tenían un grupo de WhatsApp, en donde organizaron los pasos del atentado.

Me cae como balde de agua fría porque era una persona que después de lo sucedido con Carlos sínicamente y descaradamente sigue trabajando dentro del gobierno’ expresó Grecia Quiroz.

En la entrevista, Grecia destacó que Samuel ‘N’ no era perteneciente al Movimiento del Sombrero, ni cercano a Carlos Manzo. Sin embargo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, informó que según las investigaciones de la Fiscalía, Samuel ‘N’ fue quien colaboró los horarios y protocolos de Manzo, durante el festival del Día de Muertos.

Ante los resultados, actuales, de la investigación, la presidenta municipal de Uruapan comentó lo siguiente sobre el arresto de los culpables ‘Ni un paso atrás porque tenemos las manos limpias, la conciencia tranquila y tenemos que luchar por lo que él (Carlos Manzo) tanto luchó, no puede quedar en vano su muerte, vamos a seguir exigiendo justicia para que quien lo haya ordenado pagué y pagué con todo el peso de la ley’.

Temas


Crimen Organizado
homicidios
Investigaciones

Localizaciones


Michoacán
Uruapan

Personajes


Omar García Harfuch

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

