Sheinbaum afirma que corresponde a FGR determinar si atrae caso Manzo, tal como lo ha solicitado Grecia Quiroz

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    Sheinbaum afirma que corresponde a FGR determinar si atrae caso Manzo, tal como lo ha solicitado Grecia Quiroz
    Sheinbaum informó que no piensa reunirse con Quiroz: “ya no me reúno con quien pretenda ser candidato”, dijo. Cuartoscuro

La mandataria reconoció que ha conversado con la presidenta municipal a través de mensajes

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si atrae el caso del homicidio de Carlos Manzo, como lo ha solicitado la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “ella públicamente lo ha pedido, ya depende la Fiscalía General de la República y de los avances que tenga la Fiscalía estatal, ya tendrá que decidirlo la fiscal”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-prepara-informe-sobre-huachicol-fiscal-aun-no-hay-fecha-para-publicarlo-LH23359435

En ese sentido, reconoció que ha conversado con la presidenta municipal a través de mensajes:

“Ella ha pedido verme, pero como ya vienen los tiempos electorales ya no veo a alguien que quiera ser candidato a algo la verdad”, señaló.

SHEINBAUM ASEGURA QUE NO SE REÚNE CON QUIEN PRETENDA SER CANDIDATO

“Ni de Morena ni de otros partidos, porque no está bien. Me reúno con el gobierno, pero ya no me reúno con quien pretenda ser candidato”, dijo.

“Lo que tiene que ver con el homicidio de Carlos Manzo también pues la Fiscalía o puede hablar con Omar (García Harfuch). De todas maneras yo tengo comunicación con ella por mensaje para lo que requiera”, declaró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/oficializa-morena-salida-de-enrique-inzunza-de-bancada-en-el-senado-GH23358943

La mandataria sostuvo que para los temas relacionados con la seguridad en Uruapan pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, que los atiendan.

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