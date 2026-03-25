Grecia Quiroz visita el Senado, pero Morena la recibe coreando ‘¡Morón!’

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México
/ 25 marzo 2026
    Grecia Quiroz visita el Senado, pero Morena la recibe coreando ‘¡Morón!’
    Grecia Quiróz , presidenta municipal de Uruapan, durante su visita al Salón de Sesiones del Senado de la República. DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

La política michoacana ingresó al salón de sesiones acompañada por Reyes Carmona, quien desde tribuna le dio la bienvenida

Grecia Quiroz, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, visitó el Senado de la República, como una invitación por el senador de Morena Emmanuel Reyes Carmona; sin embargo, por parte de la bancada morenista la recibió de manera hostil al corear “¡Morón!, ¡Morón!, ¡Morón!”, el apellido del senador Raúl Morón, rival político de su esposo asesinado y exalcalde del mismo municipio, Carlos Manzo.

La política michoacana ingresó al salón de sesiones acompañada por Reyes Carmona, quien desde tribuna le dio la bienvenida: “aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas a la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, la licenciada Grecia Quiroz que el día de hoy nos engalana con su presencia. Bienvenida seas, querida presidenta, estás haciendo un extraordinario trabajo. Felicidades”, expresó.

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La alcaldesa de Uruapan fue invitada a participar en el evento de “100 mujeres líderes” que se realizó en el Senado de la República.

La presidenta municipal de Uruapan tomó un lugar para sentarse y escuchar la sesión. Pero minutos después un grupo de senadores de Morena se acercaron al escaño de Raúl Morón para corear su apellido al tiempo que alzaban un puño: “¡Morón!, ¡Morón!, ¡Morón!”, se escuchó.

Entre los senadores que arroparon a Morón estaban Gerardo Fernández Noroña, Lucía Trasviña, Margarita Valdez, Jun Carlos Loera, Manuel Huerta, Guadalupe Chavira, Sosa, Armando Ayala y Karina Ruiz.

Al salir del salón, Grecia Quiroz, en entrevista de medios, restó importancia al episodio: “puede ser que haya sido por quererme incomodar, pero no vengo a verlo a él (Raúl Morón) ni me interesa nada que tenga que ver con él”, aseguró la edil michoacana.

Además, no descartó que la actitud pudiera tener un trasfondo machista, aunque señaló que este tipo de comportamientos son “normales” en la forma de hacer política de algunos actores.

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QUIROZ VALORA BUSCAR GUBERNATURA

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, confirmó que valora la posibilidad de contender por la gubernatura de Michoacán en 2027.

La alcaldesa subrayó que, aunque no son tiempos electorales, al interior de su movimiento se analiza su futuro político: “estamos haciendo una valoración con el movimiento; no son tiempos electorales ni mucho menos. Hay muchos que ya están desesperados queriendo participar, pero hay que dejarle esa decisión a la gente”, expresó para medios de comunicación.

Quiroz dejó abierta la posibilidad de competir bajo una vía independiente, al señalar que, de tomar la decisión, sería “bajo el movimiento independiente del sombrero”.

En entrevista de medios, hizo énfasis en el apoyo institucional recibido por parte del gobierno federal, el cual -dijo- ha sido clave ante el contexto de violencia en la región.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-alan-n-implicado-en-asesinato-de-carlos-manzo-facilito-taxi-para-agresores-HM19376551

“Ha habido respaldo para el municipio de Uruapan, ha habido respaldo hacia mi persona; mandaron seguridad, hay presencia del Ejército y de la Guardia Nacional. Yo agradezco este apoyo porque la realidad es que el municipio lo necesita”, afirmó.

Por otra parte, Quiroz reiteró su exigencia para que la Fiscalía no descarte la línea política en la investigación del asesinato de su esposo, al mencionar que existen antecedentes que apuntan hacia actores políticos. Sin hacer señalamientos directos, sostuvo que se trata de una línea que debe ser considerada.

“Yo jamás me atrevería a señalar de manera asertiva o confirmando algo; sin embargo, es una línea que he pedido que no se deje de lado, porque sabemos a quiénes les estorbaba”, puntualizó, al subrayar que su postura es firme en exigir claridad en el caso y evitar que se politice.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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