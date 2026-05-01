’Gremio Minero la respalda presidenta Sheinbaum’: Napoleón Gómez Urrutia

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    ’Gremio Minero la respalda presidenta Sheinbaum’: Napoleón Gómez Urrutia
    El líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Día del Trabajo y destacó la importancia de la unidad sindical ante los retos actuales. VANGUARDIA/ARCHIVO

Napoleón Gómez Urrutia reafirmó el respaldo del Sindicato Minero a Claudia Sheinbaum y llamó a la unidad de la clase trabajadora

En el marco del Día del Trabajo, el líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, reiteró el respaldo del gremio a la presidenta Claudia Sheinbaum, en un mensaje que puso énfasis en la unidad de la clase trabajadora frente a los desafíos actuales.

El posicionamiento llega en un contexto donde los sindicatos buscan consolidar su papel dentro de la vida pública del país. Para el dirigente, el momento que atraviesa México representa una etapa clave en la evolución de los derechos laborales.

Desde su perspectiva, los avances logrados en años recientes han sentado las bases para una relación más cercana entre el gobierno y los trabajadores, lo que permite proyectar nuevos objetivos en materia de justicia laboral.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-coahuilense-tereso-medina-lider-de-la-ctm-respalda-y-reconoce-al-gobierno-de-sheinbaum-llama-a-unidad-nacional-GG20403995

LA UNIDAD COMO EJE DEL DISCURSO

Durante su intervención, Gómez Urrutia destacó la importancia de mantener la cohesión entre los distintos sectores del trabajo. Subrayó que la organización colectiva es fundamental para enfrentar tanto retos internos como presiones externas.

“Estamos enfrentando un nuevo camino, un nuevo reto... pero unidos vamos a poder superarlo”, afirmó, en un mensaje que buscó reforzar la idea de solidaridad entre trabajadores.

El dirigente también insistió en que la unidad no solo fortalece al gremio, sino que amplía su capacidad de incidencia en decisiones económicas y sociales que impactan directamente en el país.

EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES EN LA ECONOMÍA

En su mensaje, el líder minero señaló que la clase trabajadora es el motor que sostiene la economía nacional. Destacó que son las y los trabajadores quienes mantienen en funcionamiento sectores clave como la industria, los servicios y la producción.

En contraste, apuntó que algunos sectores empresariales optan por retirar inversiones o mover operaciones cuando sus intereses se ven afectados. Frente a esto, aseguró que los trabajadores permanecen y continúan impulsando la actividad económica.

Esta postura refuerza la narrativa de que el trabajo organizado tiene un papel central en la estabilidad del país, especialmente en momentos de incertidumbre económica.

ORGANIZACIÓN SINDICAL Y AVANCES RECIENTES

Gómez Urrutia también hizo énfasis en la relevancia de la organización sindical, al señalar que un trabajador organizado cuenta con más herramientas para defender sus derechos y participar en la vida pública.

Reconoció los cambios impulsados en los últimos años en materia laboral, los cuales, dijo, han permitido mejorar el entendimiento entre autoridades y trabajadores, generando condiciones más equitativas.

Finalmente, subrayó que estos avances representan un paso hacia un modelo laboral más justo y digno, donde la participación de los sindicatos continúa siendo un elemento clave en la construcción de políticas públicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vivimos-la-primavera-de-los-derechos-laborales-marath-bolanos-en-conmemoracion-del-dia-del-trabajo-JG20404195

DATOS CURIOSOS

• El Sindicato Nacional Minero es uno de los gremios más influyentes en el sector industrial mexicano

Napoleón Gómez Urrutia ha sido una figura central en el sindicalismo durante las últimas décadas

• El Día del Trabajo se conmemora en México desde 1913

• La organización sindical sigue siendo un mecanismo clave para la defensa de derechos laborales

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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