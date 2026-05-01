‘Vivimos la primavera de los derechos laborales’... Marath Bolaños en conmemoración del Día del Trabajo

El funcionario señaló que este proceso representa una ruptura con años anteriores caracterizados por la precarización del empleo. De acuerdo con su mensaje, el enfoque actual ha permitido fortalecer el acceso a mejores condiciones laborales, ingresos más altos y mayor protección social.

En la conmemoración del Día del Trabajo , el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños , afirmó que el país atraviesa una etapa de transformación en materia laboral. Desde su perspectiva, México vive una “primavera de los derechos laborales” , marcada por cambios que han impactado directamente en la calidad de vida de millones de trabajadores.

En este contexto, Bolaños destacó que el trabajo digno se ha colocado como uno de los pilares del desarrollo nacional, bajo la conducción del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum .

LOS NÚMEROS DETRÁS DE LOS CAMBIOS

Durante su intervención, el titular de la Secretaría del Trabajo expuso cifras que, según dijo, reflejan los avances en la política laboral reciente. Uno de los puntos más relevantes fue el incremento del salario mínimo, que pasó de 88 a 315 pesos diarios, lo que representa un aumento de 154% en términos reales.

También destacó la recuperación del poder adquisitivo, al señalar que el salario mínimo ahora alcanza para cubrir hasta 1.91 canastas básicas en 2026, en contraste con años anteriores donde no cubría una sola.

A estos datos se suma la reducción del desempleo, que pasó de 3.7% en 2018 a 2.4% en 2026, así como la salida de 13.4 millones de personas de la pobreza, de las cuales 6.6 millones lo lograron gracias a la política salarial.

REFORMAS Y TRANSFORMACIONES EN EL TRABAJO

El secretario también hizo énfasis en reformas estructurales que han modificado el panorama laboral. Entre ellas, la regulación del outsourcing, que permitió que más de 3 millones de trabajadores fueran reconocidos formalmente por sus empleadores, accediendo a derechos laborales.

Otro de los puntos mencionados fue el aumento en el reparto de utilidades, con un crecimiento acumulado de 150%, alcanzando más de 259 mil millones de pesos. Además, destacó la reforma al sistema de pensiones, orientada a mejorar las condiciones de retiro.

En el ámbito digital, subrayó la incorporación de más de 1.3 millones de trabajadores de plataformas a esquemas de seguridad social, lo que representa un avance en la formalización de nuevas formas de empleo.

RETOS Y TRANSICIÓN HACIA EL FUTURO

Entre los cambios en proceso, Bolaños mencionó la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales, considerada una de las reformas más relevantes en discusión. Este ajuste busca modificar la estructura tradicional del trabajo en el país.

También se refirió a medidas dirigidas a sectores históricamente vulnerables, como los jornaleros agrícolas, para quienes se implementó un certificado laboral que busca garantizar condiciones dignas. Asimismo, destacó el rescate en Pasta de Conchos, donde se han localizado 31 mineros y rescatado 28, como parte de una deuda histórica.

Finalmente, reconoció que, pese a los avances, aún existen desafíos importantes para revertir completamente los efectos de décadas de políticas neoliberales, subrayando la necesidad de mantener el diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno.