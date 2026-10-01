Andy López Beltrán se registra como aspirante de Morena a diputado federal del Distrito 6 de Tabasco

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    Andy López Beltrán se registra como aspirante de Morena a diputado federal del Distrito 6 de Tabasco
    Andrés Manuel López Beltrán se registró este jueves como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco. X

Señaló que realizó recorridos en comunidades de Jalapa como parte de su aspiración

El hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán se registró este jueves como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco, en busca de una diputación federal durante las elecciones de 2027.

Así lo anunció el hijo del expresidente de México, AMLO, a través de sus cuentas de redes sociales, donde acompañó su decisión con un video en el que señaló que realizó recorridos en comunidades de Jalapa como parte de su aspiración.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andy-lopez-beltran-reaparece-en-instagram-tras-reportaje-de-the-new-york-times-para-apoyar-libro-de-amlo-IN23843830

“El día de hoy me registré como aspirante a coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional del sexto distrito federal electoral de Tabasco”, destacó el también tabasqueño.

Cabe destacar que el pasado 25 de mayo, López Beltrán renunció a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para contender al cargo de diputado federal por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco, el cual comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

A partir del 2 de agosto, comenzó a recorrer las 170 secciones electorales del Distrito VI, donde -entre otras acciones- repartía el diario “Regeneración”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-desestima-reportaje-de-the-new-york-times-contra-andy-lopez-beltran-fgr-no-lo-investiga-OI23816844

LAS POLÉMICAS DE ‘ANDY’ LÓPEZ OBRADOR

Desde su destape a en la vida pública de la política mexicana, ha estado envuelto en diferentes controversias, como la cancelación de su visa por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y el cónclave en el restaurante Magazzino con su hermano Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán, el diputado morenista Daniel Asaf, el empresario Juan Domingo Beckhamm y Mauricio Garduño.

Además de la filtración de los contratos públicos de Amílcar Olán, amigo de ‘Andy’ y vinculado como proveedor de medicamentos y balasto para proyectos ferroviarios del Gobierno Federal, quien cuenta con una investigación abierta por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además, se suma lo publicado por el periódico estadounidense The New York Times, acerca de que dos agencias de seguridad de EU analizan acusaciones contra él por posibles nexos con el crimen organizado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amlo-reaparece-con-mensaje-desde-palenque-y-libro-en-medio-de-senalamientos-contra-andy-lopez-beltran-EL23829580

El reportaje, firmado por Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher, señala que las agencias estadounidenses analizan los señalamientos, pero precisa que no existe hasta ahora una investigación formal ni cargos penales contra López Beltrán en Estados Unidos. La información fue atribuida a cinco personas con conocimiento directo de las indagatorias.

De acuerdo con la publicación, López Beltrán habría buscado establecer contacto durante este año con funcionarios estadounidenses mediante intermediarios. Tres personas citadas por el diario señalaron que esos acercamientos no derivaron en conversaciones formales.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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