Jalisco suma mil 45 casos de gusano barrenador; hay 85 municipios afectados

GUADALAJARA, JAL.- Jalisco acumula mil 45 casos de gusano barrenador, de los cuales 82 permanecen activos y han afectado a 85 municipios, por lo que la autoridad estatal reforzará las acciones de vigilancia, prevención y control para contener la presencia de la plaga. Jorge Parra Aguayo, director Técnico de Salud Animal de Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco (ASICA), señaló que uno de los principales refuerzos que requiere la entidad es la dispersión de moscas estériles, técnica que consideró la medida más efectiva para avanzar hacia la erradicación.

“La técnica de la mosca estéril es la más efectiva para el control del gusano barrenador. La Federación, Senasica y el USA están coordinando esos trabajos de dispersión y de producción que espero pronto sean suficientes para iniciar el proceso de dispersión del norte a los demás estados”, informó. SE REFUERZA EL CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN DE GANADO Parra Aguayo indicó que todavía no existe una fecha estimada para comenzar con la liberación de moscas estériles en Jalisco, pues se encuentran a la espera de contar con suficientes ejemplares para atender la contingencia “Sin el complemento (de la mosca estéril), va a ser difícil la erradicación”, sostuvo.

Mientras llega esta estrategia a Jalisco, la autoridad estatal mantiene acciones de vigilancia epidemiológica mediante equipos de atención a reportes de posibles casos de miasis, además de capacitación a productores para detectar riesgos de contagio. También se reforzó el control de la movilización de ganado, con inspecciones en corrales autorizados, principalmente de animales provenientes de zonas afectadas. A esto se suman operativos itinerantes para verificar que se cumplan los requisitos sanitarios y evitar riesgos de propagación.

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