Habla Sheinbaum con Delcy Rodríguez; le expresa condolencias por fallecidos tras terremotos

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    Habla Sheinbaum con Delcy Rodríguez; le expresa condolencias por fallecidos tras terremotos
    Delcy Rodríguez anunció que la cifra de fallecidos se elevó a 589 y a 2 mil 980 los heridos. Presidencia

En un mensaje la mandataria declaró que “En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta mañana habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le expresó sus condolencias por los más de 500 fallecidos y casi tres mil heridos tras los terremotos registrados en el país el miércoles pasado.

“Hoy tuve una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales”, indicó Sheinbaum Pardo.

A través de un mensaje en redes sociales, la Jefa del Ejecutivo expresó: “En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”. Ayer, la mandataria federal informó que México envió a 250 militares, cuatro aeronaves, un dron, herramienta para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación para colaborar en labores de rescate en Venezuela.

SE ENVIARON INSUMOS MÉDICOS Y HERRAMIENTAS

Esta mañana, destacó el envío del agrupamiento “Yumare”, cuya misión es realizar operaciones de búsqueda y rescate de personas en riesgo ocasionado por un sismo. Detalló que también se enviaron insumos médicos y herramientas.

“Son 250 militares que llegaron, 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo. Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son tres aviones”, informó durante su mañanera.

“Hoy en la mañana muy temprano, ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron una área y están las labores de rescate”, detalló.

SUBE CIFRA DE FALLECIDOS Y HERIDOS

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2 mil 980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

Rodríguez destacó que han podido rescatar a “decenas” de personas, sin precisar la cifra. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4 mil 300 personas.

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