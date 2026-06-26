Habla Sheinbaum con Delcy Rodríguez; le expresa condolencias por fallecidos tras terremotos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta mañana habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le expresó sus condolencias por los más de 500 fallecidos y casi tres mil heridos tras los terremotos registrados en el país el miércoles pasado.

“Hoy tuve una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales”, indicó Sheinbaum Pardo.

A través de un mensaje en redes sociales, la Jefa del Ejecutivo expresó: “En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”. Ayer, la mandataria federal informó que México envió a 250 militares, cuatro aeronaves, un dron, herramienta para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación para colaborar en labores de rescate en Venezuela.