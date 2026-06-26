‘Que se encargue de su parte’... Sheinbaum a presidente de Colombia, De la Espriella, por declarar a cárteles objetivo militar

Durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo , la mandataria mexicana señaló que la relación entre ambos países debe continuar basada en la cooperación institucional, aunque dejó claro que cada nación tiene que atender sus propios desafíos en materia de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella , quien planteó declarar a los cárteles mexicanos como objetivo militar y responsabilizó a estas organizaciones de la violencia registrada en la región del Cauca.

“Que cada quien se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre la postura del próximo gobierno colombiano.

La presidenta evitó entrar en una confrontación directa y destacó que los mecanismos de colaboración entre México y Colombia existen desde hace años, principalmente mediante intercambio de información y coordinación entre instituciones de seguridad.

Sheinbaum explicó que la lucha contra la delincuencia organizada requiere coordinación internacional, pero también respeto a las facultades y responsabilidades de cada Estado.

MÉXICO Y COLOMBIA MANTIENEN CANALES DE COOPERACIÓN

La mandataria mexicana recordó que los acuerdos de seguridad entre ambos países no surgieron recientemente, sino que forman parte de una relación construida durante distintas administraciones.

Las Fuerzas Armadas de México y Colombia han mantenido comunicación para compartir información estratégica y fortalecer acciones contra grupos criminales que operan en la región.

La postura de Sheinbaum busca mantener la agenda bilateral alejada de diferencias políticas y enfocada en temas concretos como seguridad, cooperación y combate a las redes delictivas.

“Las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro no deberían traducirse en asuntos de este tipo; al revés, debería plantearse colaboración y cooperación”, afirmó la presidenta.

El mensaje fue interpretado como un llamado a conservar una relación diplomática estable, especialmente ante un tema sensible que involucra a ambos países y a organizaciones criminales con presencia internacional.

Un dato relevante es que los grupos del crimen organizado suelen operar mediante redes que atraviesan fronteras, lo que obliga a los gobiernos a coordinar esfuerzos más allá de sus propios territorios.

DECLARACIONES DE COLOMBIA GENERAN DEBATE REGIONAL

Las palabras del mandatario electo colombiano provocaron atención debido a la propuesta de considerar a los cárteles mexicanos como objetivos militares dentro de una estrategia contra la violencia.

La declaración estuvo relacionada con la situación del Cauca, una zona que durante años ha enfrentado problemas asociados con grupos armados, economías ilícitas y disputas territoriales.

Ante este escenario, el gobierno mexicano marcó distancia de cualquier señalamiento generalizado y recordó que la cooperación debe realizarse bajo acuerdos entre autoridades.

Sheinbaum enfatizó que la relación entre México y Colombia no debe verse afectada por diferencias políticas, pues existen intereses compartidos que requieren comunicación permanente.

La presidenta también señaló que el combate al crimen organizado debe abordarse desde una perspectiva institucional y con responsabilidad de cada gobierno.

La seguridad regional se ha convertido en uno de los principales retos para América Latina, donde distintos países enfrentan fenómenos relacionados con tráfico de drogas, violencia armada y estructuras criminales transnacionales.

SHEINBAUM EVITA POLÉMICA Y APELA AL DIÁLOGO

Después de fijar su postura, la presidenta mexicana decidió no profundizar en una discusión pública con el próximo mandatario colombiano y reiteró que México continuará trabajando mediante los canales oficiales.

El objetivo, señaló, es mantener una relación basada en el respeto a la soberanía y en la cooperación entre autoridades de ambos países.

La administración mexicana busca que los temas de seguridad sean tratados desde una perspectiva de coordinación y no únicamente desde declaraciones políticas.