¿Habrá clases durante frente frío en Nuevo León?

Ante las noticias de un aparente agresivo frente frío, los pobladores del estado de Nuevo León han alzado la preocupación de cuáles serán las indicaciones de gobierno contra las bajas temperaturas.

Uno de los principales puntos de interés es sobre la posible suspensión de clases para las áreas básicas de la educación.

Por ello, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó, desde sus redes sociales, que se dejará en el criterio de cada padre, o madre, familia en llevar sus hijos a las escuelas.

Afirmó que los planteles educativos deben contar con instalaciones e infraestructuras que puedan mitigar las condiciones del frente frío.

‘Al igual que otros años anteriores, vamos a tener clases flexibles. Queda sujeto a los padres decidir si mandan a sus niños a la escuela. Van a estar las escuelas listas, preparadas con el personal, con el equipo, calefacción, etcétera, pero va a quedar a opinión de los padres el mandar a sus hijos a clases’ indicó Samuel García.